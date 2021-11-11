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荒島求生的夥伴！《浩劫重生》排球「威爾森」高價賣出
在2000年上映的電影《浩劫重生》（Cast Away）中，好萊塢影星湯姆漢克飾演的角色流落荒島時，在一個排球畫出一張人臉，並取名為「威爾森」，時常對著它自言自語以保持理智。根據報導，「威爾森」已在9日的拍賣售出，成交價達到驚人的23萬英鎊（折合台幣約858.5萬元）。
BBC與NME引述Prop Store拍賣行的說明指出，這一顆排球原本就被弄成看起來髒兮兮的模樣，塗上油漆以製造磨損骯髒的外觀，「正面有著一張深棕紅色『臉龐』」、「頂部被扯開與插進一排煙梗以複製頭髮的外觀」。
Prop Store表示，在電影拍攝期間，這顆道具排球有很多時間都泡在水裡。因此，相較於電影早期的鏡頭，「威爾森」現在的整體外形略為扭曲，面部細節也變得有些模糊。
據報導，Prop Store原本預計成交價落在4萬英鎊至6萬英鎊之間，但最後以23萬英鎊的高價賣出。
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