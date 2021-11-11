快訊

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

體操「鞍馬王子」李智凱宣布婚訊 甜娶交往6年女友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荒島求生的夥伴！《浩劫重生》排球「威爾森」高價賣出

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
好萊塢影星湯姆漢克在2000年電影《浩劫重生》飾演的角色曾對著名為「威爾森」的排球自言自語以保持理智。據報導，「威爾森」已在9日的拍賣售出，成交價達到驚人的23萬英鎊。資料畫面。路透/Cover Images
好萊塢影星湯姆漢克在2000年電影《浩劫重生》飾演的角色曾對著名為「威爾森」的排球自言自語以保持理智。據報導，「威爾森」已在9日的拍賣售出，成交價達到驚人的23萬英鎊。資料畫面。路透/Cover Images

在2000年上映的電影《浩劫重生》（Cast Away）中，好萊塢影星湯姆漢克飾演的角色流落荒島時，在一個排球畫出一張人臉，並取名為「威爾森」，時常對著它自言自語以保持理智。根據報導，「威爾森」已在9日的拍賣售出，成交價達到驚人的23萬英鎊（折合台幣約858.5萬元）。

BBC與NME引述Prop Store拍賣行的說明指出，這一顆排球原本就被弄成看起來髒兮兮的模樣，塗上油漆以製造磨損骯髒的外觀，「正面有著一張深棕紅色『臉龐』」、「頂部被扯開與插進一排煙梗以複製頭髮的外觀」。

Prop Store表示，在電影拍攝期間，這顆道具排球有很多時間都泡在水裡。因此，相較於電影早期的鏡頭，「威爾森」現在的整體外形略為扭曲，面部細節也變得有些模糊。

據報導，Prop Store原本預計成交價落在4萬英鎊至6萬英鎊之間，但最後以23萬英鎊的高價賣出。

排球 電影 好萊塢

延伸閱讀

世盟曾永權主持視訊論壇 歐洲代表嘆疫情對社會造成衝擊

世盟11月4日舉行歐洲視訊論壇探討疫情對民主自由衝擊

陸飛機模塊 首次滾裝運輸出口

烏龍！神學士沒殺阿富汗女子排球選手 疑未婚夫家下手

相關新聞

偷吃被抓！印尼男女被判鞭刑17下「直接打到倒地上」

印尼亞齊省（Aceh）是印尼唯一擁有執行伊斯蘭教法自治權的地區、以嚴格的「鞭刑」聞名。近日就有女性因婚外情而被判處公開鞭...

荒島求生的夥伴！《浩劫重生》排球「威爾森」高價賣出

在2000年上映的電影《浩劫重生》（Cast Away）中，好萊塢影星湯姆漢克飾演的角色流落荒島時，在一個排球畫出一張人...

延誤發車1分鐘扣薪14元 JR西日本火車司機員不服提告

日本的西日本旅客鐵道（JR西日本）岡山分公司一位火車司機員2020年6月因為跑錯月台，導致他負責駕駛的火車延誤1分鐘發車...

只靠一把隨身小刀猛刺！澳60歲釣客驚險逃離「鱷口」

澳洲一名60歲漁民在垂釣時被突然出現的鱷魚攻擊，險些被拖入水中，他在千鈞一髮之際掏出隨身小刀猛刺鱷魚頭部，這才從順利逃脫...

男搭機假裝昏倒 飛機緊急迫降後22名乘客跳機脫逃

1名摩洛哥男性5日搭機時假裝昏迷，迫使飛機緊急降落在西班牙。機上22名乘客趁機逃出飛機，並穿越跑道。

兒子的遺骨拼圖：波士尼亞種族滅絕「非常母親」

「每一年，我都認為這就是我可以埋葬兒子的一年...」一生都致力於為「斯雷布雷尼察大屠殺」受難者家屬爭取權益的哈吉拉．卡蒂奇（Hajra Catic）在11月9日於醫院離世，享年78歲。1995年，波士尼亞的「斯雷布雷尼察大屠殺」（Srebrenica Genocide），導致至少8,000平民死亡，至今仍有約1,200名失蹤者未找到遺體。哈吉拉的丈夫和兒子皆死於這場大屠殺裡，促使她之後走上為受難者家屬聲討真相與正義之路——對哈吉拉而言，她的畢生心願就是找到兒子失蹤的遺骸，但如今隨著她的離世，這份心願只能交由他人接棒承接，這一場大屠殺轉型正義的漫漫長路，仍遠未走完。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。