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NASA延後載人登月任務至少1年 2025前不會成行
美國航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天正式將載人登月任務延後至少1年，他說，這項任務「不會早於2025年」執行。
前總統川普任內推動阿提米絲（Artemis）計畫時，訂下2024年重返月球目標，但之後阿提米絲計畫多次延後，從太空船到太空衣的開發都遭遇問題。
亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（JeffBezos）旗下藍源公司（Blue Origin）先前因爭取NASA月球登陸器合約敗給馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）而提出告訴，但NASA上週打贏官司。
尼爾森今天在會議上表示：「我們花了將近7個月在打官司，人類首次登月將因此延後到至少2025年。」
尼爾森說，「好消息是，NASA穩步取得進展」，登月任務的「獵戶座」（Orion）上週已在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）裝載到太空發射系統（Space Launch System）火箭上。
NASA目標是在2022年2月執行「阿提米絲1號」（Artemis I）無人登月任務，2024年「阿提米絲2號」（Artemis II）首趟載人任務則將執行飛越月球任務。
美國財經媒體CNBC報導，尼爾森說，「阿提米絲3號」（Artemis III）任務預計將把太空人送到月球表面，將是自阿波羅（Apollo）時代以來首見，預計不會早於2025年執行。
另一方面，太空探索科技公司的無人登月行動將測試其「星艦」（Starship）火箭的登月版本，之後同一艘太空船將用於載人登月。
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