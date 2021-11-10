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快時尚易過剩 智利沙漠有垃圾災難

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
快時尚的代價之一，就是造成環境被污染。(Photo by barnimages.com on Flickr used under Creative Commons license)
快時尚的代價之一，就是造成環境被污染。(Photo by barnimages.com on Flickr used under Creative Commons license)

每年有將近4萬噸廢棄衣物出現在智利沙漠的垃圾場，因為每年有近6萬公噸廢棄或二手衣物被送往智利，其中雖有部分轉售，但絕大多數最後會被丟棄在沙漠的垃圾場，成為當地對環境的重大災情。

據《獨立報》報導，每一年，將近5.9萬公噸二手或未出售衣服經過歐洲、亞洲或美國再被運往智利，這些衣服被送往智利北部的伊基克港，其中部分衣服再被轉售至拉丁美洲，但因為沒人願意支付關稅運走，絕大多數都流落至沙漠的垃圾場，據統計，至少有3.9萬公噸廢棄快時尚衣服，輾轉被運到智利阿他加馬沙漠的垃圾場。

廢棄衣物污染環境

被丟往在阿他加馬沙漠垃圾場的廢棄衣物，可能需花數百年時間才能分解，而且過程中會污染環境及水源。

利用廢棄衣物製成絕緣板的EcoFibra公司創辦人富蘭克林·澤佩達表示，「問題主要在於這些衣物並非生物可分解，而且含有化學產品，市區垃圾場無法接收。」

據估計，每年全球製造出的衣物廢棄物約9,200萬公噸，「保持英國清潔活動組織」指出，每5分鐘就有1萬件衣服被送往垃圾場，1年下來，市值相當於1.4億英鎊。

消費主義衝擊環境

《半島電視台》報導，服裝業氾濫的消費主義所產生的社會影響，包括童工或低工資已眾所周知，但對於環境的災難性衝擊卻鮮為人知。

2019年，聯合國報告指出，全球製衣量在2014年至2000年間呈現倍增，製衣業造成水資源浪費約佔2成，光生產1件牛仔褲就得使用7,500公升的水。除此之外，生產衣物與鞋子產生的溫室氣體約佔全球排放量8%，每1秒就有相當於1輛滿載垃圾車數量的廢棄衣物遭到丟棄。

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