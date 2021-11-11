男搭機假裝昏倒 飛機緊急迫降後22名乘客跳機脫逃
1名摩洛哥男性5日搭機時假裝昏迷，迫使飛機緊急降落在西班牙。機上22名乘客趁機逃出空中巴士A320飛機，並穿越跑道。警方認為這些人可能預謀非法進入西班牙。
這架阿拉伯航空公司營運的飛機由北非卡薩布蘭卡出發，飛往土耳其的伊斯坦堡。途中因1名旅客「糖尿病造成昏厥」迫降在西班牙馬略卡島帕爾馬機場。22名旅客待飛機著陸後，推開機艙出口處的醫療和航空公司人員，衝下飛機台階，消失在黑夜裡。機場也封閉近4個小時，造成約40個航班延誤。
西班牙政府發言人證實，至今仍有12名脫逃的男性下落不明。多數人在距離機場半小時車程的Marratxi市落網，其中4人是當地人看到他們在街上可疑行蹤，聯想到跳機事件舉報後被逮捕。當局認為他們多數是摩洛哥人，其中1人可能是巴勒斯坦人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言