快訊

富二代為瑪莎拉蒂擦撞打昏男大生 主嫌父母9:30公開「代子道歉」

真的賣了！馬斯克出售93.4萬股 套現11億元繳稅

男搭機假裝昏倒 飛機緊急迫降後22名乘客跳機脫逃

聯合新聞網 / 綜合報導
男搭機假裝昏倒，飛機迫降後22名乘客趁機脫逃。圖／取自mirror
男搭機假裝昏倒，飛機迫降後22名乘客趁機脫逃。圖／取自mirror

1名摩洛哥男性5日搭機時假裝昏迷，迫使飛機緊急降落在西班牙。機上22名乘客趁機逃出空中巴士A320飛機，並穿越跑道。警方認為這些人可能預謀非法進入西班牙。

這架阿拉伯航空公司營運的飛機由北非卡薩布蘭卡出發，飛往土耳其的伊斯坦堡。途中因1名旅客「糖尿病造成昏厥」迫降在西班牙馬略卡島帕爾馬機場。22名旅客待飛機著陸後，推開機艙出口處的醫療和航空公司人員，衝下飛機台階，消失在黑夜裡。機場也封閉近4個小時，造成約40個航班延誤。

西班牙政府發言人證實，至今仍有12名脫逃的男性下落不明。多數人在距離機場半小時車程的Marratxi市落網，其中4人是當地人看到他們在街上可疑行蹤，聯想到跳機事件舉報後被逮捕。當局認為他們多數是摩洛哥人，其中1人可能是巴勒斯坦人。

西班牙 機場

延伸閱讀

數百名移民試圖從邊境進入歐盟 波蘭：是白俄羅斯的敵對行動

遭獄警打到癱瘓趴牢房沒人理 21歲性犯罪者獲賠4億8千萬元

幫錯人了... 女無意間協助幾分鐘前才撞死妹妹逃逸的駕駛

逃家找樂子！牧羊犬清晨偷跑到寵物日托中心 網笑：很懂享受

相關新聞

兒子的遺骨拼圖：波士尼亞種族滅絕「非常母親」

「每一年，我都認為這就是我可以埋葬兒子的一年...」一生都致力於為「斯雷布雷尼察大屠殺」受難者家屬爭取權益的哈吉拉．卡蒂奇（Hajra Catic）在11月9日於醫院離世，享年78歲。1995年，波士尼亞的「斯雷布雷尼察大屠殺」（Srebrenica Genocide），導致至少8,000平民死亡，至今仍有約1,200名失蹤者未找到遺體。哈吉拉的丈夫和兒子皆死於這場大屠殺裡，促使她之後走上為受難者家屬聲討真相與正義之路——對哈吉拉而言，她的畢生心願就是找到兒子失蹤的遺骸，但如今隨著她的離世，這份心願只能交由他人接棒承接，這一場大屠殺轉型正義的漫漫長路，仍遠未走完。

男搭機假裝昏倒 飛機緊急迫降後22名乘客跳機脫逃

1名摩洛哥男性5日搭機時假裝昏迷，迫使飛機緊急降落在西班牙。機上22名乘客趁機逃出飛機，並穿越跑道。

紐西蘭總理直播頻遭女兒打斷 笑稱「哄睡失敗」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在臉書直播向國人談防疫措施的重要修訂時，突然有個聲音冒出來「媽咪？

NASA延後載人登月任務至少1年 2025前不會成行

美國航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天正式將載人登月任務延後至少1年，他說，這項任務「不...

快時尚易過剩 智利沙漠有垃圾災難

每年有將近4萬噸廢棄衣物出現在智利沙漠的垃圾場，因為每年有近6萬公噸廢棄或二手衣物被送往智利，其中雖有部分轉售，但絕大多數最後會被丟棄在沙漠的垃圾場，成為當地對環境的重大災情...

波蘭邊境布兵1.2萬 嚴防「白俄軍逼難民越境」

歐盟東部邊境的難民危機情勢升級，波蘭指控白俄境內數以千計的移民正在前往兩國邊界；立陶宛則在與白俄邊境部署軍隊因應。歐盟執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。