男搭機假裝昏倒 飛機緊急迫降後22名乘客跳機脫逃

1名摩洛哥男性5日搭機時假裝昏迷，迫使飛機緊急降落在西班牙。機上22名乘客趁機逃出空中巴士A320飛機，並穿越跑道。警方認為這些人可能預謀非法進入西班牙。

這架阿拉伯航空公司營運的飛機由北非卡薩布蘭卡出發，飛往土耳其的伊斯坦堡。途中因1名旅客「糖尿病造成昏厥」迫降在西班牙馬略卡島帕爾馬機場。22名旅客待飛機著陸後，推開機艙出口處的醫療和航空公司人員，衝下飛機台階，消失在黑夜裡。機場也封閉近4個小時，造成約40個航班延誤。

西班牙政府發言人證實，至今仍有12名脫逃的男性下落不明。多數人在距離機場半小時車程的Marratxi市落網，其中4人是當地人看到他們在街上可疑行蹤，聯想到跳機事件舉報後被逮捕。當局認為他們多數是摩洛哥人，其中1人可能是巴勒斯坦人。