疫情加上登革熱 南亞各國病、死多

登革熱疫情在南亞影響愈來愈嚴重，今年已出現超過16萬的確診病例，而私人機構治療則帶來黑數，實際感染登革熱的人數可能更多；此外，聯合國預估每年約有4萬人死於登革熱！11月的醫療研究卻為南亞帶來更壞的消息，南亞人帶有一種加劇呼吸道疾病的基因，使他們比其他人更容易因為新冠肺炎而死亡，目前印度人的死亡風險比一般人高出1.5倍、巴基斯坦人來到2.5倍，而孟加拉人相則高達3到4倍。

南亞登革熱肆虐

《半島電視台》指出，印度今年出現超過11萬6千名登革熱病例；巴基斯坦與印度接壤的旁遮普省、信德省，共出現超過2萬3千個確診病例；孟加拉今年則出現2萬5千名患者入院。

登革熱疫情在南亞肆虐狀況嚴重，但孟加拉昆蟲學家巴夏表示，登革熱患者的實際人數可能高於政府公布的數字，因為許多患者在私人醫療機構接受治療，這並未計入官方統計數據。

根據世界衛生組織與美國疾管署數據顯示，全球有超過40億人居住在有登革熱風險的地區，每年約有4萬人死於重症的登革熱。全球處於高登革熱風險的地區集中於中、南美洲、東南亞與非洲東部地區，其中也包括台灣。

要從病媒蚊下手

因為沒有治療登革熱的特定藥物，減少與病媒蚊的接觸，是抵禦登革熱的最佳方法之一，包括使用蚊帳、清除家裡的積水與使用驅蚊劑。不幸感染上登革熱的話，鼓勵患者多休息、喝水，服用止痛藥或退燒藥。

《BBC》報導，「世界蚊子計劃」（World Mosquito Programm）8月於印尼進行的「突破性」試驗顯示，埃及伊蚊在感染沃爾巴克氏菌（Wolbachia）後，將大幅降低傳染登革熱的能力，實驗地區中感染登革熱的病例減少了77%，需要入院治療的患者減少了86%。研究人員表示，「如果能在世界各地登革熱疫區大規模進行這個計劃，我們相信效果和影響力都會更大。」

疫情導致雪上加霜

但地處熱帶、亞熱帶的南亞，除了病媒蚊的肆虐外，恐還要在全球流行的新冠疫情下，承受比其他人更高的風險。《衛報》報導，11月的研究顯示，60%南亞人帶有一種基因，該基因將使新冠肺炎引起的呼吸衰竭與死亡的風險增加一倍。

這或許可以解釋，為何南亞人口在新冠肺炎受到了最嚴重的影響。根據英國國家統計局的數據顯示，與一般人群相比，印度人的死亡風險達1.5倍以上、巴基斯坦人則高出 2.5 倍左右，而孟加拉人來到 3 到 4 倍。

【更多精采內容，詳見 】