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影／女狂收陌生語音留言以為騷擾 好奇打開聽瞬間心痛流淚

香港01 / 撰文：卡洛兒
28歲的維納斯（Venus）發現已被封鎖的號碼從去年7月起不斷向自己傳訊息，傳來的話瞬間令她心痛得流下淚來。（TikTok影片截圖）
28歲的維納斯（Venus）發現已被封鎖的號碼從去年7月起不斷向自己傳訊息，傳來的話瞬間令她心痛得流下淚來。（TikTok影片截圖）

收到陌生號碼傳來的訊息，1個都嫌多，不過外國1名女生清理手機語音訊息時，發現1個已被封鎖的號碼，竟從去年7月起不斷向自己傳訊息，好奇心的驅使下開來聽聽，沒想到耳筒傳來的1句話，瞬間令她心痛得流下淚來。

28歲的維納斯（Venus）在抖音TikTok）分享1件生活難忘事，她指近日正在清理手機內的語音留言，發現其中1個號碼已被封鎖，但仍在2020年7月8日起一直致電她的電話並錄音留言。當她一則又一則開來聽，聽到1把年老的女士聲說出「我愛你」，還有「我想念你」、「希望你沒事」、「你一直在我心中。」「就快要追上你了，再見」，有些就只是無聲地哭泣。

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It’s noon & now I’m broken ##heartbroken ##LevisMusicProject ##PINKHolidayRemix ##sad ##fyp ##rip ##sadvoicemail

♬ Easy On Me - Adele

維納斯指，相信這個號碼是1名年老的寡婦，向去世的亡夫留下表達愛意的訊息，因此她沒打算回應，「這是對方在丈夫過世之後，懷念對方的方式」。她補充指，應該是之前來電太多次，以為是騷擾電話，沒想到背後竟充滿洋蔥。

帖文引起網上熱議，不少網友都表示令人心酸，亦有人指都有類似的經歷，「我現在還有傳訊息給我丈夫，他已經離開了2年半」，又認為維納斯應繼續讓該女士傳訊息，「她只是失去了1個想分享一切的人」。

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文章授權轉載自《香港01》

抖音 TikTok

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