《魔戒》導演賣旗下特效公司技術部門 售價16億美元
以電影作品《魔戒》（Lord of the Rings）聞名的紐西蘭導演彼得傑克森（Peter Jackson），將以現金加股票共16.25億美元的價格，把他旗下特效公司Weta Digital的技術部門，賣給美國的3D遊戲開發平台Unity Software。Weta Digital曾多次獲頒奧斯卡最佳視覺效果獎。
透過此一交易，Unity將接手Weta的275位工程師，視覺特效工具如Manuka、Gazebo和Barbershop，以及一個有互通性的3D藝術創作數據平台。
Unity發表聲明說，全球各地的藝術創作者都將有機會取得Weta為《阿凡達》、《權力遊戲》、《神力女超人》等創建人物和場影的特效工具。
彼得傑克森表示：「Weta Digital的工具為我們創造了無限可能，讓原本存在於想像的世界和生物栩栩如生。為有抱負的創意工作者提供使用Weta Digital技術的機會，絕對是㒹覆性的改變，而Unity是讓此一願景成真的公司。」
Weta由彼得傑克森和他的合作夥伴Fran Walsh共同創立，曾以《阿凡達》、《金剛》、《魔戒》系列的特效榮獲奧斯卡奬項。
這筆擬議的收購案可望在Unity的2021年第四季完成。Weta剩下的部分會成為獨立實體WetaFX繼續營運，彼得傑克森擁有過半股權。
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