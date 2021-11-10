日本本季首例禽流感現蹤 秋田縣撲殺逾14萬隻雞
日本秋田縣橫手市養雞場有大量雞隻死亡，驗出高病原性的H5型禽流感病毒，是日本本季首例禽流感，也是秋田縣境內首度驗出高病原性的禽流感病毒，將撲殺逾14萬隻雞。
日本放送協會（NHK）報導，首相岸田文雄已指示相關單位籲請家禽業者嚴加警戒，並輔導支援業者進行預防措施等。
日本政府為此於首相官邸（行政中心）的危機管理中心開設情報聯絡室，上午8時30分左右召開相關閣員會議，協商後續對策。
秋田縣表示，橫手市的養雞場本月8日到9日有190隻雞陸續死亡，業者通報家畜保健衛生所後進行檢驗發現，13隻雞中有12隻驗出H5型禽流感病毒。
為防禽流感擴大，這處養雞場飼養的約14萬3000隻雞將全數撲殺。
秋田縣已向自衛隊申請災害派遣支援，並將這處養雞場半徑3公里內指定為「移動限制區域」，區域內的雞隻與雞蛋不得移往他處；半徑10公里內為「搬出限制區域」，雞隻與雞蛋不得出貨到其他地區。
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