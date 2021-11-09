為何日本科學家接連流向中國？ 日媒發現原因

近年來，多位日本科學界重量級人物選擇加盟中國大學。日媒發現，對於他們來說，除了「想要繼續研究」之外，中國優秀的科研環境也是其作出選擇的重要原因之一。

《每日新聞》、TBS新聞等日媒反思稱，伴隨着資金與經費不足等原因，日本國內學術研究環境逐漸惡化。自2000年以來，中國的研發費用在20年間增長了約13倍，但日本的研究經費幾乎不變，僅為中國的1/3。

日本《TBS新聞》11月7日刊登題為《為什麼科學界重量級人物都流向中國？「人才流失」一詞無法概括的現狀》的文章。文章列舉，8月，日本知名光化學家，東京理科大學原校長藤島昭，正式加盟上海理工大學。

藤島昭今年79歲，是研究光觸媒（光催化劑）的領軍人物，一直被認為是諾貝爾化學獎的有力競爭者。他長期致力於半導體電化學研究，包括光與無機材料及有機材料的相互關係、光誘導的親水性的相關現象、光功能性質的納米結構材料等，是具有國際聲譽的知名學者，2006年至2008年，擔任日本化學會會長，2003年被選為中國工程院外籍院士。

在與中國持續交流的40年間，藤島昭培育了38名中國留學生，他在中日兩國之間的文化、教育、科學技術交流方面起到了橋樑的作用，更因此榮獲2019年度的中國政府友誼獎。

此前，《每日新聞》報導此事時曾提到，上海理工大學預計將圍繞藤島昭新建研究所。新研究所的資金規模預計將為數十億日元左右。此外，2019年，日本腦神經研究專家，御子柴克彥也選擇成為了上海科技大學免疫化學研究所的教授。御子柴克彥現年76歲，被視為日本衝刺諾爾貝生理學獎的有力人選。

同年，日本北海道大學名譽教授，日本土木工程專家上田多門也選擇了前往深圳大學工作。上田多門現年67歲，專攻混凝土研究，是日本土木界的泰斗人物，也是日本土木工程學會下一屆會長。文章稱，近些年，選擇前往中國的日本學者都是日本國內頂尖專家，是日本人賴以自豪的「智慧頭腦」。

報導指，這些人會選擇前往中國，首先是因為想要繼續研究。「我在北海道大學快到65歲的退休年齡了。」上田多門說，他想繼續他的研究。但是，日本大學並不具備退休後繼續開展研究的環境。

其次，科研環境也是作出決定的重要因素。上田多門說，當時他接到了深圳大學和泰國大學的邀請，但他認為，深圳大學的研究環境非常突出，在土木工程領域，中國大學的設施比日本的先進20年，而且研究也在進步。他指，其目前擁有在日本的大學內買不到的實驗設備，以及在日本買不起的昂貴設備。他身邊的研究團隊的質素也非常高。

文章還將中國和日本的科研現狀作出了比較，上田多門稱，中國大學的優良設施和人才資源足以吸引日本等海外科學家。中國不斷上升的研發費用也為其提供了優越的研究環境。

根據日本文部科學省直屬研究機構的數據，自2000年以來，中國的研發費用在20年間增長了約13倍，居主要國家之首。另一方面，日本的研發費用幾乎持平，沒有顯著增長，2019年約為19萬億日元，約為中國的1/3。並且，日本博士生數量還在不斷減少。在中國，學校和導師會為博士提供資金，但在日本，博士生還需要給學校繳納學費。

此前，日本《每日新聞》在9月報導藤島昭出走的文章中也稱，這背後反映了日本科研人員面臨資金與經費不足窘境，表明日本國內學術研究環境逐漸惡化。

此外，日本論文影響力近年來也不斷下滑。日本《日經新聞》8月10日發布文章稱，根據日本文部科學省下屬的研究所發布的最新報告，在全球被引次數排名前10%的科學類論文中，中國論文的數量2018年首次超越美國，位列世界第一。而日本的衰退則在進一步惡化，相關論文的數量已被印度超越，退居第10位。在論文被引數排名前1%的頂尖論文中，中國2018年也佔據了25%，緊逼美國（27.2%），日本則排在世界第9位。與20年前的第4位相比，排名大幅下降。

此前，上田多門在競選日本土木工程學會會長時，就曾面對過「人才流失」的質疑。當時，上田多門回應稱：「日本土木工程學會的基本立場是，我們需要與中國、印度這樣亞洲領先的大國保持親密。」

「比起為中國做研究的說法，不如說是和中國合作，掌握日本沒有的技術，實現日本無法做到的工作。」上田多門在接受TBS新聞採訪時回應說：「回過頭來看，我也可以繼續反饋日本。」

日本政府也感到了危機。為了緩解經費不足的窘境，日本政府近期開始發力。日本首相岸田文雄8月承諾，將擴大對科研的投入，為日本大學提供10萬億日元的基金，旨在建立世界一流的研究型大學。

對此，TBS新聞表示，日本今後是否能吸引優秀學者，建成具有全球吸引力的研究機構，還需要看接下來具體的政策。

延伸閱讀：

殲8之父顧誦芬、核能專家王大中 獲國家最高科學技術獎

日媒：中國學術論文超車美國 化學工程等五大領域居首

文章授權轉載自《香港01》