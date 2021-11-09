模擬太空環境種植！亨氏推出「首款火星專用番茄醬」

近年太空競賽蓬勃發展，如今就連「番茄醬」都想在太空中嶄露頭角。

CNN報導，以生產醬料著名的「亨氏」公司（Heinz）推出首款「火星版」番茄醬（Marz Edition），由14名天體生物學家組成的團隊在佛羅里達理工學院的奧爾德林太空研究所（Aldrin Space Institute）耗時9個月，利用在與火星相似的土壤、溫度和水條件的受控環境中種植的番茄製成。

美國NASA前太空人馬西米諾（Mike Massimino）指出，用傳統地球番茄製成的番茄醬一直是太空任務中脫水食物的主要調味品，但「火星版番茄醬」的意義遠不止口味，這項歷時2年的實驗還證明在火星上長期生產食物的可能性。

佛羅里達理工學院奧爾德林太空研究所團隊負責人帕默（Andrew Palmer）表示在此之前，大部分圍繞在模擬火星條件下尋找生長方法都是短期植物生長研究，如今終於著眼長期糧食收穫，帕默興奮地表示「讓高品質收成物成為亨氏番茄醬是我們的夢想，而我們實現了」。

NASA奈空人金布洛（Shane Kimbrough）5日也表示「正在討論將番茄種植實驗送往太空站的議題」。

除了番茄醬，NASA還嘗試在太空中種植植物，爲太空人的脫水飲食提供更多營養。國際太空站近期還收成首批辣椒，並舉辦一場「墨西哥玉米捲餅派對」（Taco Party）。