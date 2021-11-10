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幫錯人了... 女無意間協助幾分鐘前才撞死妹妹逃逸的駕駛

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲男撞死一名女性後，還將她的屍體拖到黃金海岸附近主要幹道上扔棄。圖／取自mirror
澳洲男撞死一名女性後，還將她的屍體拖到黃金海岸附近主要幹道上扔棄。圖／取自mirror

澳洲女性雷德麗琪（Chenai Radnedge）日前在尋找32歲失蹤的妹妹瑪可卡妮絲（Tammara Macrokanis）途中，竟不小心幫助了幾分鐘前才撞死妹妹後逃逸的駕駛。

雷德麗琪說當時只是想追回在家庭聚會被冒犯而離席的瑪可卡妮絲，在高速公路路肩看到有輛汽車旁躺著一位男人，便停下來幫他。殊不知這位名叫卡特（Kaine Andrew Carter）的男性數分鐘前撞死瑪可卡妮絲，還將她的屍體拖到黃金海岸附近的主要幹道上。

雷德麗琪試著幫卡特脫困時，警方抵達現場並要她離開。隔天雷德麗琪和母親聽到瑪可卡妮絲在事故中喪生的消息。她們開車前往事故地點希望理解瑪可卡妮絲出事始末，等雷德麗琪返回現場恍然大悟。

警方調查後確認嗑藥的卡特開車猛烈撞擊瑪可卡妮絲，她的身體還因此斷兩截。她身體的一部分被扔在上半身約6公尺處，死狀悽慘。

卡特上個月在法庭上坦承撞死瑪可卡妮絲、並逃逸現場，12月6日將再開庭審判他的罪狀。

澳洲 失蹤 高速公路

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