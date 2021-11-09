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氣候變遷恐加劇 饑荒人口再攀升

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

「數以千萬計的人正凝視飢餓深淵！」聯合國最新數據顯示，由於氣候變遷、新冠肺炎疫情與地區性衝突，饑荒人口由4200萬增至4500萬人，其中以非洲、中東地區為主。科學家預計，氣候變遷將造成部分中東和北非地區（MENA）無法居住，並可能有更破紀錄的低降雨量與乾旱發生。

4500萬人陷饑荒

《半島電視台》報導，世界糧食計畫署執行比斯利表示，世界遭遇地區衝突、氣候變化與新冠疫情，飢餓人口的數量不斷增加。而能源、化肥與糧食等貨品價格的上升，更使得狀況雪上加霜。

聯合國最新的數據顯示，現在有43個國家深陷饑荒，超過4500萬人正陷嚴重飢餓，比對今年早期的資料顯示，深陷飢餓的人口在今年增加約300萬人。世界糧食計劃署表示，今年用於避免全球飢荒的資金共有 70 億美元，高於去年的66億美元。但該組織也警告說，目前的補助資金已「捉襟見肘」。

天災人禍影響生存

《紐約時報》報導，由於氣候異常，東非國家去年出現數十億隻蝗蟲肆虐，導致肯亞、衣索比亞與索馬利亞民眾的生計受到嚴重影響。聯合國糧食及農業組織官員克雷斯曼指出，「從1950年代以來，當地就未曾見過這麼大的規模。」

地處北非的衣索比亞為非洲第二大人口國，也因為內戰影響，導致泰格瑞省

發生嚴重的人道危機。根據聯合國於9月說， 泰格瑞受到衣索比亞總理阿比「人道主義封鎖」，造成救援物資進入的困難，估計當地有180 萬人處於飢荒的邊緣。

氣候變遷加劇傷害

目前COP26正如火如荼地討論如何拯救地球，但等待非洲與中東地區仍然不是好消息。《半島電視台》報導，科學家預估氣候變化可能使中東和北非部分區域無法居住，氣溫將達到攝氏60度以上。預估對整個中東和北非地區造成毀滅性的影響，包括長期缺水、無法種植糧食等問題。

世界上約有 70% 水資源緊張的國家地處中東和北非，敘利亞目前已面臨 70 年以來最嚴重的乾旱。而隨著氣候進一步變暖，將可能出現創紀錄的低降雨量與乾旱，導致敘利亞和伊拉克恐超過1200 萬人無法獲得飲用與農業用水。

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中東 聯合國 氣候變遷

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