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15歲少年騙男童到樹林狂刺70刀 法官公布兇手名稱「伸張正義」
英國15歲少年格爾什茨（Marcel Grzeszcz）因引誘12歲朋友邦西斯（Roberts Buncis）到樹林裡並刺死他，8日在法庭上被判處16年36天刑期。
法官貝克（Jeremy Baker）還取消了格爾什茨的匿名令（anonymity order），讓格爾什茨的名字得以公諸於世。貝克解釋：「取消匿名令符合正義，若現階段持續執行匿名令會帶來不合理的限制。」貝克認為裁決應該「保障司法公開，而非捍衛被告的權益」。
格爾什茨去年12月12日在邦西斯13歲生日前２天，持刀刺邦西斯「超過70次」，邦西斯的脖子還出現一較深傷口，推測格爾什茨有「斬首意圖」。格爾什茨在法庭上承認過失殺人，但否認謀殺，他稱邦西斯將刀帶到樹林要刺傷他時，自己才失控回擊。
貝克不採信格爾什茨說詞，指出：「你拿刀野蠻襲擊他，還想砍掉他的頭。死者當時手無寸鐵，不知道會發生什麼事，你卻戴上手套拿著大刀，造成他嚴重的身體傷害。」
格爾什茨小學時曾因持刀被退學，並轉到特殊教育機構。隨後轉入一般中學待了3年，但因在校內外販賣毒品而被退學。他被再度送進特殊教育機構前殺害了邦西斯。
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