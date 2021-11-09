快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪來的奧步？前世界拳王出賽前 遭蒙面惡徒闖飯店潑酸襲擊

聯合新聞網 / 綜合報導
前世界拳王賽前遭蒙面惡徒潑酸襲擊。圖／取自mirror
前世界拳王賽前遭蒙面惡徒潑酸襲擊。圖／取自mirror

曾獲得世界拳擊協會（WBA）輕量級冠軍的28歲科托奇戈夫（Viktor Kotochigov）月初在英國飯店房間，遭到一群蒙面惡徒破門而入潑酸攻擊。

來自哈薩克的科托奇戈夫在12月11日比賽前參加英國集訓營，卻在飯店受到襲擊，臉部、頸部、腋下、手臂等多處部位都嚴重灼傷。

科托奇戈夫稱自己這次賽前運氣不好，只不過參加集訓營4天了，就發生這種意外。他說當時在房間睡覺，聽到門外有人開鎖的聲音，他馬上想找一把刀自衛，但房裡只有叉子和湯匙。門開了以後，一群戴頭套的人們衝進來，直接朝他潑酸，他痛苦地蜷縮身體，這些人拔腿就跑。

科托奇戈夫立刻打給教練，教練帶他就醫，他住院好幾天。科托奇戈夫表示：「我沒有和任何人發生衝突，不知道為什麼會發生這種事。」

科托奇戈夫目前正在準備參加他在英國的第3場比賽，他在2019年4月英國貝思納爾綠地（Bethnal Green）第1場比賽中擊敗對手。他在過去14場比賽中贏了12場，目前不知道他是否參加12月比賽。

英國

延伸閱讀

熊出沒自家廚房 80歲勇伯赤手空拳擊退「打了熊鼻好幾下」

魷魚遊戲主題萬聖節派對上 8人中槍身亡

高中生抖音「挑戰」把殘疾師揍到住院 教協籲遏止歪風

英國真人版「魷魚遊戲」將登場 獎金大減但不會被處決

相關新聞

變態男氣槍實彈射穿肚殺100隻貓 虐待成癮嗜血動機可怕

日本千葉縣去年發生一宗嚴重虐待及殘殺貓隻案件，49歲疑兇利用氣槍和金屬子彈，於3年內射殺接近100隻流浪貓，導致牠們嚴重骨折、內臟撕裂後死亡。如此喪心病狂的虐貓男於今年6月被捕，他明確地承認犯罪，並淡然道出殺貓動機，直言「很興奮」，冷血程度讓人不寒而慄。

哪來的奧步？前世界拳王出賽前 遭蒙面惡徒闖飯店潑酸襲擊

曾獲得世界拳擊協會（WBA）輕量級冠軍的28歲科托奇戈夫（Viktor Kotochigov）月初在英國飯店房間，遭到一群蒙面惡徒破門而入潑酸攻擊。

花1265萬遊太空 維珍銀河機票已售出100多張

維珍銀河今天公布財報表示，自夏季將創辦人布蘭森送上太空後，迄今已售出約100張機票，商業服務預計將在2022年底展開，目...

變裝的藝術：大衛鮑伊到洛基恐怖秀的怪奇華麗之王

打從「半男半女」者在怪奇秀（freakshow）中表演，讓觀眾驚嘆其非凡以來，怪奇（freakiness）一直是變裝不可或缺的一部分。石牆暴動後的1970年代是變裝的停滯期，但1980年代卻迎來復興，一股更強烈渴望顛覆的新力量蓄勢待發。這個變裝的新時代偏好污穢、性和醜聞，目的是要反叛建制。

疫情釀海洋汙染？研究：近2.6噸醫療塑料廢物洩漏入海

研究顯示，新冠疫情期間已經有重達2萬5900噸、相當於2000多輛雙層巴士的塑料廢物洩漏到海洋中。

空汙值破表！歡慶排燈節 印度新德里連4天被毒霧霾籠罩

印度最近因為「排燈節」（ Diwali）慶典，各地大量點燃油燈和放鞭炮，導致首都新德里連續四天被有毒氣體和霧霾籠罩，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。