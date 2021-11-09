哪來的奧步？前世界拳王出賽前 遭蒙面惡徒闖飯店潑酸襲擊

曾獲得世界拳擊協會（WBA）輕量級冠軍的28歲科托奇戈夫（Viktor Kotochigov）月初在英國飯店房間，遭到一群蒙面惡徒破門而入潑酸攻擊。

來自哈薩克的科托奇戈夫在12月11日比賽前參加英國集訓營，卻在飯店受到襲擊，臉部、頸部、腋下、手臂等多處部位都嚴重灼傷。

科托奇戈夫稱自己這次賽前運氣不好，只不過參加集訓營4天了，就發生這種意外。他說當時在房間睡覺，聽到門外有人開鎖的聲音，他馬上想找一把刀自衛，但房裡只有叉子和湯匙。門開了以後，一群戴頭套的人們衝進來，直接朝他潑酸，他痛苦地蜷縮身體，這些人拔腿就跑。

科托奇戈夫立刻打給教練，教練帶他就醫，他住院好幾天。科托奇戈夫表示：「我沒有和任何人發生衝突，不知道為什麼會發生這種事。」

科托奇戈夫目前正在準備參加他在英國的第3場比賽，他在2019年4月英國貝思納爾綠地（Bethnal Green）第1場比賽中擊敗對手。他在過去14場比賽中贏了12場，目前不知道他是否參加12月比賽。