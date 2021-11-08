NASA警告「具潛在危險」小行星下月靠近地球 未來距離將縮短

隕石撞地球釀成的大災難似乎只出現在億萬年前，或是日本電影《你的名字》的劇情裡。而美國航太總署（NASA）警告，今年12月將有一顆長度約有法國巴黎鐵塔高的小行星行經地球，並且被歸類為「具潛在危險」。

根據英國《太陽報》報導，「小行星4660」（4660 Nereus）長度約330公尺，大概是三個足球場長，或與巴黎鐵塔一樣高，它比百分之九十以上的小行星還要大。而美國科技媒體《Tech Times》指出，NASA表示小行星4660將在12月11日從距離地球240萬英里（約384萬公里）處通過。

不過，NASA指出，這次小行星4660的運行距離大約是月球到地球距離的十倍，並不會對人類居住地造成威脅。而英國《獨立報》報導，未來小行星的運行距離會越來越靠近地球，甚至在往後的175年之中，NASA預計小行星4660與地球會有十二次的近距離接觸，預估第二次會在2031年3月發生；值得注意的是，在2060年2月的運行中，將只會離地球75公里。

「小行星4660」在1982年首次被美國天文學家埃莉諾·赫琳（Eleoner Helin）發現，並且歸類為阿波羅小行星群。該小行星群同樣會繞著太陽公轉，並在繞行的過程中飛掠地球。雖然小行星4660已經被發現許久，但礙於距離太遙遠，因此尚未針對該小行星進行太空任務。

除此之外，NASA持續追蹤地球附近的小行星時，在去年10月17日就發現一顆直徑約為紐約帝國大廈（約高381公尺）高的小行星。