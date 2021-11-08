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男不滿小孩玩鞭炮太吵「怒擲強酸瓶」 2女無辜重傷

香港01 / 撰文：李納德
警方事發後為在場人士錄口供。（Twitter圖片）
警方事發後為在場人士錄口供。（Twitter圖片）

成年人與小朋友打架已經很不該，竟然還要用「化學武器」？印度日前發生1宗傷人事件，但最終受害的竟是無辜第三者！當地1名經營水果攤的男子，不滿有一群小孩在附近玩煙花炮仗太吵，喝止不果便摑了其中1名男童1巴掌，之後更演變成群毆。其後這名水果商竟然從家中取出1個載酸液的瓶想扔向孩子，眼見孩子已逃跑，但男子仍照擲出去，結果誤中2名無辜女子，令她們嚴重灼傷需送院急救。

事件發生於周五（5日），地點為印度北方邦班達市凱拉什普里（Kailashpuri ）地區，當地傳媒報道，開水果車攤的60歲男子特里帕蒂（Ashutosh Tripathi），不滿附近一班小孩玩耍時不停製造噪音，而且還在玩煙花炮仗；特里帕蒂上前叫小孩不要玩，但未獲理會，他一氣下行近掌摑了其中1名男童。

結果一發不可收拾，特里帕蒂與小孩們打起來，之後又演變成兩伙人打鬥，但報道未提及誰為特里帕蒂助陣。打鬥中途，特里帕蒂回家取來1個裝了酸液的瓶子，竟想扔向小孩。這時小孩們已開始逃跑，但特里帕蒂仍然照扔，結果令坐在附近建築物門口的2名婦女無辜中招，慘被酸液灼傷

2名女子分別70及18歲，事後先送到地方醫院，再轉送到創傷中心。警方透露2女情況嚴重，而特里帕蒂扔酸液後馬上想逃離現場，但現時已被拘捕。警方初步調查指，特里帕蒂責罵完孩子一頓後，因孩子拒絕停止玩耍，他遂取來用於清潔餐具的化學品想扔向小孩，沒料到會誤傷無辜。2名婦女經搶救後情況已轉穩定，涉事的特里帕蒂正被扣查。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 噪音

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