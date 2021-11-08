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影／印度父子騎機車載鞭炮引發爆炸 車體支解當場死亡
印度一位37歲父親卡萊尼桑（Kalainesan）與7歲兒子普帝許（Pradeesh）在4日騎著機車，並載著印度製鞭炮，從泰米爾納德邦折返回家途中，鞭炮突然爆炸，機車被炸到解體，父子當場死亡。
根據《印度斯坦時報》報導，事件發生在當地時間下午一點三十五分。根據監視器顯示，該父子從岔路出來，與另一名機車騎士交會時，鞭炮突然爆炸。警方表示，當時周遭的三位民眾因爆炸受傷，目前已脫離危險期，並在當地醫院接受治療。
事發之前，卡萊尼桑將兩袋鞭炮存放在岳母家中，後來放在機車上駕駛，途中便發生爆炸意外。
A man & his son were charred to death after the firecrackers they were carrying on a scooter exploded. The incident occurred near the Puducherry-Villupuram border on Thursday when Diwali was being celebrated across the country.#puducherry #diwali pic.twitter.com/Pq7qZp4JVB— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) November 5, 2021
而根據調查，警方就印度刑法針對死者及其岳父，即存放鞭炮的房屋擁有者提出訴訟。
警方指出，雖然該鞭炮為當地製造，並且來自合法的製做廠商，但這些鞭炮大多數是被禁止的。
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