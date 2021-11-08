影／印度父子騎機車載鞭炮引發爆炸 車體支解當場死亡

這幾年下來，《猛毒》和《猛毒2：血蜘蛛》象徵索尼影業的蜘蛛人系列漫威電影宇宙正式開始，雖然兩部電影的劇情被許多人給予負面評價，但同樣的一群人卻大力稱讚共生體（猛毒）與宿主艾迪布洛克的相處關係，甚至LGBTQ+族群更把電影中的兩者視為全新的偶像，使得票房的優秀成績跟評價成反比，而這個現象要從LGBTQ+議題在娛樂產業的變化開始說起。

2021-11-08 11:54