快訊

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

AZ疫苗效期剩24天…衛福部可拒絕卻收下的原因是？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／印度父子騎機車載鞭炮引發爆炸 車體支解當場死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
根據閉路電視顯示，該父子從岔路出來，與另一名機車騎士交會時，鞭炮突然爆炸。圖擷自Twitter
根據閉路電視顯示，該父子從岔路出來，與另一名機車騎士交會時，鞭炮突然爆炸。圖擷自Twitter

印度一位37歲父親卡萊尼桑（Kalainesan）與7歲兒子普帝許（Pradeesh）在4日騎著機車，並載著印度製鞭炮，從泰米爾納德邦折返回家途中，鞭炮突然爆炸，機車被炸到解體，父子當場死亡。

根據《印度斯坦時報》報導，事件發生在當地時間下午一點三十五分。根據監視器顯示，該父子從岔路出來，與另一名機車騎士交會時，鞭炮突然爆炸。警方表示，當時周遭的三位民眾因爆炸受傷，目前已脫離危險期，並在當地醫院接受治療。

事發之前，卡萊尼桑將兩袋鞭炮存放在岳母家中，後來放在機車上駕駛，途中便發生爆炸意外。

而根據調查，警方就印度刑法針對死者及其岳父，即存放鞭炮的房屋擁有者提出訴訟。

警方指出，雖然該鞭炮為當地製造，並且來自合法的製做廠商，但這些鞭炮大多數是被禁止的。

爆炸 印度 機車騎士

延伸閱讀

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

CIA坦承斥資5.5億元研究火星 更請靈媒找百萬年前火星人

上班族租屋處遭竊 網見房間照酸「低能小偷」：最值錢的不偷

一連串巧合...失蹤遊客數字攀升 她驚見登山照背景浮現「詭異女子」

相關新聞

超級英雄電影新突破？「猛毒」化身酷兒族群的新偶像

這幾年下來，《猛毒》和《猛毒2：血蜘蛛》象徵索尼影業的蜘蛛人系列漫威電影宇宙正式開始，雖然兩部電影的劇情被許多人給予負面評價，但同樣的一群人卻大力稱讚共生體（猛毒）與宿主艾迪布洛克的相處關係，甚至LGBTQ+族群更把電影中的兩者視為全新的偶像，使得票房的優秀成績跟評價成反比，而這個現象要從LGBTQ+議題在娛樂產業的變化開始說起。

陳年懸案難破！15歲南韓女生被殺全裸棄屍 腳指甲塗紅因兇手是性無能？

殺人犯的心理令人難以猜透，一些懸而未破的謀殺案，兇手殺人後逍遙法外，只能憑屍體狀態及現有證據推測當中內情。2003年韓國發現轟動全國的「紅色指甲油殺人案」，說的當然不是指甲油會殺人，而是被殺的15歲女學生的指甲及腳趾甲竟離奇被塗紅！

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

社交媒體Tiktok抖音的用戶時常分享冨有娛樂性的影片，但一條抖音影片卻拯救一位被綁架的少女。來自美國北卡羅來納州的16歲少女遭到挾持上車，並靠抖音上熱門手勢「540」，才得以獲救。

影／印度父子騎機車載鞭炮引發爆炸 車體支解當場死亡

印度一位37歲父親卡萊尼桑（Kalainesan）與7歲兒子普帝許（Pradeesh）在4日騎著機車，並載著印度製鞭炮，從泰米爾納德邦折返回家途中，鞭炮突然爆炸，機車被炸到解體，父子當場死亡。

男不滿小孩玩鞭炮太吵「怒擲強酸瓶」 2女無辜重傷

印度日前發生1宗傷人事件，但最終受害的竟是無辜第三者！當地1名經營水果攤的男子，不滿有一群小孩在附近玩煙花炮仗太吵，喝止不果便摑了其中1名男童1巴掌，之後更演變成群毆。其後這名水果商竟然從家中取出1個載酸液的瓶想扔向孩子，眼見孩子已逃跑，但男子仍照擲出去，結果誤中2名無辜女子，令她們嚴重灼傷需送院急救。

澳洲黑市大賣偽造疫苗通行證 恐危及防疫

澳洲禁止未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人進入酒吧和餐廳，促使數以千計人去打疫苗，但也導致偽造疫苗接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。