全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

社交媒體Tiktok（抖音）的用戶時常分享冨有娛樂性的影片，但一條抖音影片卻拯救一位被綁架的少女。來自美國北卡羅來納州的16歲少女遭到挾持上車，並靠抖音上熱門手勢「540」，才得以獲救。

根據美國《商業內幕》報導，該名少女的父母發現女兒失蹤後，在11月2日報警。後來少女被載往數百公里之外的肯塔基州途中，因比劃「540」手勢，成功吸引後方車輛的注意，在民眾報警後，於11月4日獲救。

經肯塔基州警察局調查後，該名挾持者為61歲的布里克，他的手機存有許多少女的不雅照片，目前拘留在當地監獄，並將依非法監禁和持有未成年人不雅照等罪名起訴。

「540」手勢為張開手掌、收起大拇指、四指握拳抓住拇指三個步驟，代表「遭到暴力、需要幫助」、「家暴」，並且在抖音上迅速爆紅，目的是希望幫助受虐人士。其中抖音一條示範與友人通話時，向對方表示目前飽受虐待的「540」手勢影片更獲3.5百萬點閱率，以及13萬次分享。

根據聯合國調查顯示，在新冠肺炎侵襲下、居家隔離期間，家暴的數量上升20%，因此類似「540」手勢的自救影片從2020年6月開始興起。