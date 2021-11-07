衣索比亞內戰在即 美國下令撤離僑！

泰格瑞（Tigray）部隊偕同奧羅莫解放軍(Oromo Liberation Army)正南下進軍首都！隨著衣索比亞境內衝突狀況加劇，美國下令該國境內非緊急美國政府雇員離境；丹麥、義大利也呼籲，旅居衣索比亞的公民盡快搭乘航班離開。衣索比亞當局因應局勢宣布國家進入緊急狀態，允許政府對 18 歲以上的衣索比亞人進行徵兵，同時也呼籲退伍軍人重新加入軍隊。

美國下令撤離

《路透社》報導，美國駐阿迪斯阿貝巴大使館於6日表示，「國家內亂和種族暴力事件將在無預警的狀況下發生，且情況可能會進一步升級，並可能導致供應鏈短缺、通信中斷和旅行中斷」，故下令衣索比亞境內非緊急美國政府雇員離境。

丹麥和義大利也因泰格瑞部隊及其盟友正朝衣索比亞首都進逼，內戰眼看就要發生，於是要求該國旅居衣索比亞的公民，趁商業航班仍運作期間離境，

泰格瑞劍指首都

衣索比亞總理阿比於2020年將過去的聯合政府合併成單一大黨，引發泰格瑞當地的人民解放陣線（TPLF）不滿。該組織於2020年11月襲擊政府位於當地的國防基地，當局也派遣軍隊前往鎮壓。國內衝突狀況長達一年之久，戰況日益激烈。

直到六月，衣索比亞政府在內戰中失利，並被迫撤離提格雷地區。北部泰格瑞地區的部隊持續南下，劍指首都。泰格瑞部隊近日與另一反抗勢力奧羅莫解放軍攜手合作組成的叛軍聯盟。奧羅莫解放軍致力於爭取衣索比亞最大族裔奧羅莫族的相關權益。

政府「緊急」召軍

阿比政府在面對日益緊張的國內局勢，於2日稱國家正陷入「存亡戰爭」，並宣布全國進入緊急狀態。緊急狀態賦予政府更多權力，包括可在沒有逮捕令的狀況下拘留異議人士、箝制媒體與中斷運輸服務等。

根據《CNN》報導，新的緊急狀態允許政府對 18 歲以上的衣索比亞人進行廣泛的徵兵，同時呼籲退伍軍人重新加入軍隊。

此外，首都市政府也要求市民要使用武器保護街坊，並進行挨家挨戶的搜查，確認首都內是否有泰格瑞人民解放陣線的支持者。總理阿比也同樣曾呼籲人民武裝自己，共同反抗泰格瑞軍隊。

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