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埃及遷都：拋棄舊開羅 「綠化新城」 連繫國運興衰？

香港01 / 文．伍振中
埃及總統府本周三（3日）宣布，當局將於今年12月正式啟動遷都程序，各政府部門會開始將辦公室遷入當地，預計將歷時6個月。圖／ingimage
埃及總統府本周三（3日）宣布，當局將於今年12月正式啟動遷都程序，各政府部門會開始將辦公室遷入當地，預計將歷時6個月。圖／ingimage

埃及「新行政首都」（New Administrative Capital，NAC）計劃說了好幾年，到了近日終於見到眉目。總統府本周三（3日）宣布，當局將於今年12月正式啟動遷都程序，各政府部門會開始將辦公室遷入當地，預計將歷時6個月。埃及遷都，也許是希望讓國家能夠在國際舞台上，獲得更大的關注度，而這一切將寄望於結合「綠化、科技」的嶄新城市。

這座新首都，還未有正式改名，所以埃及媒體一般還是以「新行政首都」稱呼這座城市。

「新行政首都」位於現有首都開羅（Cairo）以東約45公里。雖然它位於沙漠地區，但埃及政府從一開始計劃建設時，經已打算以「智能城市」、「花園城市」的概念打造這一新城市。全市包括交通運輸和日常社區設施等，將會以高度物聯化、智能化的城市管理系統，協調政府部門區、商業區、外交使館區之間的功能。

另外，它還會廣泛開發綠化帶，冀讓這座沙漠城市能帶給大眾煥然一新的感覺，改善外界對埃及的傳統固定形象。

埃及新都將有大量綠化帶及摩天大樓，圖為當局新都概念圖。圖／The Capital Egypt
埃及新都將有大量綠化帶及摩天大樓，圖為當局新都概念圖。圖／The Capital Egypt

開羅政府部門將優先進駐新都，圖為當局新都概念圖。圖／The Capital Egypt
開羅政府部門將優先進駐新都，圖為當局新都概念圖。圖／The Capital Egypt

「新行政首都」的由來

塞西（Abdel Fattah el-Sisi）政府自2014年上台後，一直希望平息國家在2011年阿拉伯之春後所帶來的政治社會動盪局面。塞西相信，國內民眾的生活水平與提升國家經濟實力及國際聲望有密切關係，同時亦牽涉到政權的穩定性。因此，處理埃及國內根深蒂固的首都基建，都市規劃落後問題，成為其政府的頭等要務。

從公元十世紀開始，扼守尼羅河三角洲地帶、養育了千萬計沿岸居民，同時亦造就了輝煌埃及文明的舊開羅，一直是伊斯蘭世界的古老商貿中心。在阿拉伯帝國最輝煌的時期，法蒂瑪、阿尤布、馬木留克等歷任王朝皆定都於此。

然而，隨着現代人口持續增加，城市化發展加速，舊開羅現時成為了「出名」人多車多的擁擠城市。現在整個大開羅都會區（包括開羅省、吉薩省及蓋盧比尤省部分地區）容納了2,200多萬人，是全非洲最大的都會區；已登記車輛數目直逼1,100萬輛，因此首都的交通幹道，經常見到汽車擠擁為患。

早在21世紀初開始，埃及政府便想方設法，冀透過建設新城紓緩開羅市中心的堵塞情況。到了今年底，「新行政首都」終於正式基本完成建設，隨時可以啟動遷都大計。

埃及政府遷都的最主要目的，就是希望紓緩舊開羅的城市壓力。圖／ingimage
埃及政府遷都的最主要目的，就是希望紓緩舊開羅的城市壓力。圖／ingimage

新首都的潛在危與機

現時，「新行政首都」很多政府機關大樓經已落成；埃及最大清真寺、可容納接近17,000人的法塔赫阿利姆清真寺（Al-Fattah Al-Aleem Mosque）亦早於2019年初對外開放，當時已舉辦了一場頗為矚目的開幕儀式。

依照建設藍圖，新首都還會繼續建造多幢商用摩天大廈及多層公寓，市中央還將會有一條「綠色河流」，以及相當於紐約中央公園兩倍面積的綠化帶。埃及政府亦計劃在新首都興建全非洲最高的摩天大廈，預計樓高345米，作為未來北非商業中心的地標。

另外，除了準備遷進大部分政府機關外，當局還鼓勵各國大使館進駐，發揮新首都的行政協同能力。目前為止，仍未肯定哪個國家的大使館會率先進駐這一新首都。

不過，有專家擔心，埃及的新首都城市項目或會淪為無人住的「鬼城」。根據計劃，當局預計會有許多公務員會在新城工作，因此一開始新城市的房屋需求，預料大多是來自新遷進的公務員家庭。

惟據估算，新城住宅平均呎價達8,000至9,000埃及鎊（約3,968至4,464港元）。然而，埃及公務員平均周薪只有約1,000埃及鎊（約496港元）。換言之，至少在新城投入運作的早期而言，大部分新遷進的工作人員，也許在「新行政首都」根本買不起樓。

埃及「新行政首都」正在興建的綠化帶中央公園，攝於2017年。圖／AP
埃及「新行政首都」正在興建的綠化帶中央公園，攝於2017年。圖／AP

另一方面，埃及位處歐亞非區域版塊的核心地區，掌握蘇彝士運河（Suez Canel）這條世界航運生命線，對中東及整個伊斯蘭世界的地緣勢力版圖，都有着無可取替的地位。

因此，儘管「新行政首都」問題多多，它依然是埃及政府在國際舞台藉以重拾注目的關鍵，而其最後發展如何，建設如何，亦將直接關乎到這隻「北非雄獅」的未來國運。

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文章授權轉載自《香港01》

埃及 公務員 非洲 伊斯蘭 清真寺 大使館 總統府

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