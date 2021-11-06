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菲律賓佳麗捷報 連奪兩項國際選美后冠

中央社 / 馬尼拉6日專電

菲律賓近日在國際選美舞台連傳捷報，繼歐貝涅達（CindyObeñita）上週贏得洲際小姐寶座後，另一名佳麗蒙塔尼（Maureen Montagne）今天也摘下全球小姐后冠。

ABS-CBN新聞台和GMA新聞網報導，上一次菲律賓佳麗接連奪下國際選美冠軍是在2017年，由具有華人血統的伊巴斯柯（Karen Ibasco）和馬奎斯（Winwyn Marquez）在同一個週末分別獲得地球小姐（Miss Earth）及西班牙裔美洲皇后（ReinaHispanoamericana）后冠加冕。

榮膺新任全球小姐（Miss Globe）的蒙塔尼具有菲律賓和法國血統，今年28歲，是一名模特兒和活動主持人。

蒙塔尼在問答環節被問到：「妳認為美是一種優點嗎？我們如何用其他價值來豐富它？」

對此，她回答：「我認為真正的美來自內在。成為全球小姐就是成為一位鼓舞人心的美人。讓我們美麗的是我們的微笑，是我們為社區所做的事，是我們如何回報他人，是我們一生實現了什麼。我相信每個人都有內在美，我相信我們有責任把它與世界共享，回饋並真正激勵他人。」

許多菲國民眾熱衷觀賞選美比賽，菲律賓佳麗也是國際選美大賽常勝軍，至今共有4名佳麗奪得環球小姐冠軍。

10月30日剛摘下洲際小姐（Miss Intercontinental）后冠的歐貝涅達今年25歲，是菲律賓南部民答那峨島東米薩米斯省（Misamis Oriental）省政府觀光部門官員。她昨天接受電台訪問時，鼓勵想參加選美比賽的後起之秀「大量閱讀」。

歐貝涅達說：「無論妳想參加什麼選美比賽，無論妳想追求什麼成就，這是妳最好的武器。因為對我們周遭的事見聞廣博非常重要，只有這樣，我們才能知道如何應對。所以如果妳有夢想，就能實現它。」

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