日本太空人結束ISS任務 預計8日啟程返回地球

目前在國際太空站（ISS）進行研究的52歲日本太空人星出彰彥，5日舉行「太空記者會」回顧過去逾半年在ISS度過的生活。他預計在日本時間8日啟程返回地球。

日本放送協會（NHK）報導，星出今年4月抵達ISS後，已在太空停留逾半年。這段期間，他成為第2位擔任ISS指揮官的日本人，且完成生涯第4度艙外活動。

星出跟ISS內另外3名太空人舉行「太空記者會」說，在ISS的這段期間，進行了對月球及火星探索有幫助的研究。

星出還說，雖然也發生了意料外的事，但透過ISS站內人員大家同心協力，並獲得地球上團隊協助後，得以解決相關問題。

星出預計最快日本時間11月8日凌晨，將離開ISS返回地球。

搭載包括星出在內4名太空人的乘龍奮進號（CrewDragon Endeavour），日本時間4月24日晚間6時8分抵達ISS並完成對接，這是星出第3次太空飛行。

星出抵達ISS後還跟56歲日籍太空人野口聰一交接，一起在繞地球軌道上舉行「太空記者會」。野口已於5月2日返回地球。