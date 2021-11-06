史上最大戀屍癖案舉國震驚 醫院停屍間百女屍被性侵因拍片揭發

英國肯特郡醫院電工大衛富勒（David Fuller）11月4日在法庭上承認早年殺害2名女子並姦屍。更恐怖的是，審訊揭發他在2008年至2020年間，借工作之便在醫院停屍間性侵至少99具女屍，包括3具未成年女孩屍體，也有85歲以上老婦屍身，還將過程自拍收藏。

富勒的職員證（英國天空電視）

英國舉國震驚，質問國民保健署（NHS）一個男人如何進入醫院太平間進行如此大規模性侵，死者家屬需要一個答案。衛生大臣賈維德表示，已指示衛生當局檢視停屍間的出入規定。英國首相約翰遜周五回應稱不排除會公開調查事件。

67歲的富勒周四在法庭上承認1987年所犯的兩宗命案，刑期將於稍後宣佈。該宗殺人案進入第四日審訊，期間揭發富勒在醫院停屍間姦屍變態行徑。

根據英國皇家檢察署，在兩宗命案審訊開始前，富勒已承認犯下51宗罪行，其中44宗與猥褻屍體有關。警方目前發現99名潛在受害者，其中78人已確認身份。富勒的罪名包括猥褻屍體罪、持有侵犯屍體及與孩童屍體的不雅照。

英國警方已派出超過150家庭聯絡官拜訪受害者家屬，並提供共150萬英鎊支援金；同時昨開通求助熱綫，短時間内已有80個公眾來電。

資深檢察官克拉克（Libby Clark）表示，富勒所犯的戀屍癖罪行規模史無前例：「你無法想像一個在醫院工作的人會做出這樣的事。」從早年的殺人，到後來針對死人的罪行，克拉克形容富勒所做所為是「噩夢」般的行徑。

去年意外身亡的24歲女子Azra曾在醫院停屍間多次被大衛富勒姦屍。（天空電視)

克拉克接受英國新聞協會採訪時講述1987年2宗命案，25歲女死者奈爾（Wendy Knell）是在家中睡覺時，被半夜破窗而入的富勒殺死並姦屍；20歲的皮爾斯（Caroline Pierce）則是在自家附近行走時，被富勒襲擊殺害性侵，然後棄屍，赤裸的遺體一個月後才在荒郊堤壩被發現。

殺人後，富勒搬家、結婚，1989年起在坦布里奇韋爾斯(Tunbridge Wells)的醫院擔任電工，猶如正常人生活。他的「黑暗秘密」直到2020年底才被揭發。

因DNA技術進步，富勒去年12月被鎖定是當年殺人案疑犯而被捕，警方搜查其位於東薩塞克斯郡（East Sussex）住所時帶走大量硬盤、碟片、照片、底片、甚至floppy碟，連帶發現他的戀屍癖罪證---他拍下了自己在工作的兩家醫院太平間侵犯屍體的畫面。罪行不知道何時開始，能追查的紀錄最早是在2008年。

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文章授權轉載自《香港01》