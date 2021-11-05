快訊

《魷魚遊戲》小學上演…學生畫作濺血 家長憂血腥暴力進入校園

曾輸給超級電腦 俄羅斯棋王：人類比AI更可怕

中央社 / 里斯本5日綜合外電報導
俄羅斯傳奇西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）。 法新社
俄羅斯傳奇西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）。 法新社

俄羅斯傳奇西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）曾被超級電腦「深藍」擊敗，但他認為比起人工智慧（AI），人類才是構造成真正威脅。

國際商業機器公司（IBM）超級電腦「深藍」（Deep Blue）於1997年擊敗卡斯帕洛夫，他迄今仍對這種科技深感神奇。

卡斯帕洛夫這週在葡萄牙里斯本「網絡峰會」（Web Summit）和10個人同時對弈，並在45分鐘內輕鬆將他們全數擊敗。他和法新社談到，人工智慧在社會扮演愈來愈阣重角色。

他說，「當今社會，機器扮演愈來愈重大角色，不管你喜不喜歡，這都正在發生」。「沒有證據顯示，機器會對我們造成威脅。真正的威脅並非來自殺手機器人，而是人類本身，因為人類仍舊獨占邪惡。」

這位克里姆林宮批評者說，真正的威脅來自「獨裁、極權主義國家，以及會利用這類科技來傷害我們的恐怖分子」。

雖然類似「魔鬼終結者」的殺手機器人仍然只在科幻小說中出現，但人權團體已開始推動國際法規，要限制使用「殺手機器人」，推測人工智慧未來幾年內將會改變戰爭。

而在「網絡峰會」，科技巨擘本週則在討論人工智慧的更正面潛在應用，包括能促進心理健康的「聊天機器人」以及能夠分類塑膠廢棄物的機器人等等。

卡斯帕洛夫或許被形容為科技樂觀主義者，但他也不完全否認，人工智慧反對者擔心機器人未來將會取代人類的工作，包括取代工廠工人和卡車司機等。

他說：「毫無疑問，那會很痛苦。我不想要太冷酷無情，人們將會失業。但朝大格局想，引進更多科技，人類始終是贏家。」

俄羅斯 AI

延伸閱讀

巴西一名男童「帶尾出生」 尾巴竟長達12公分

晚上也能參觀科博館！網友驚問：「展品會動起來嗎？」

俄籍分析員涉通俄門檔案 因不實陳述在美被起訴

北京冬奧倒數3個月 美國是否抵制立場未明

相關新聞

美國台裔夫妻創業 MIT微笑口罩開學季秒殺

美國台裔夫妻推出自創品牌口罩，因舒適度和防疫效果廣受家長推崇，儘管一片要價24美元（約新台幣672元）仍成為開學季秒殺商...

真人版玩命關頭！載運大批高階顯卡的貨車在美遭竊

挖礦風潮再起，卻遭遇全球供應鏈受阻、晶片短缺，導致顯卡大缺貨，甚至使人鋌而走險，不惜走向犯罪一途。美商艾維克（EVGA）...

曾輸給超級電腦 俄羅斯棋王：人類比AI更可怕

俄羅斯傳奇西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）曾被超級電腦「深藍」擊敗，但他認為比起人工智慧（AI），人...

英戀屍癖殺手奪2女性命 還在停屍間性侵近百具女屍

英國一名醫院電工今天對1987年殺害2名女子並猥褻屍體認罪，他也趁職務之便，在停屍間性侵多達近百具女屍

英水電工認30多年前殺2少女 一查竟還玷汙近百女屍

英格蘭67歲男子大衛．富勒（David Fuller）是一名醫院電工，最近向警方坦承自己在30多年前犯下2起震驚一時的謀殺案，並性侵至少100具女性遺體，其中年紀最小僅9歲，最長為100歲，惡劣行徑令人咋舌。

影／驚險畫面曝光！飛機突失控墜落 差點與跳傘隊員空中相撞

每日郵報與ViralHog報導，攝影師范雷斯堡（Bernard Janse van Rensburg）近日發布他錄下的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。