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雙拼好驚喜？男打開外送餐盒傻眼 滿滿「吃剩的披薩」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男性點必勝客外送餐，竟收到「吃剩的披薩」。圖／取自liverpoolecho
英國男性點必勝客外送餐，竟收到「吃剩的披薩」。圖／取自liverpoolecho

英國42歲男性戴維斯（Darren Davies）日前點必勝客外送餐，打開餐盒發現裡面竟裝著「吃剩的披薩」。

戴維斯說盒裡裝的明顯不是剛烤好的披薩，而是2種不同口味又乾又不新鮮、吃剩的披薩。戴維斯立即致電必勝客，對方解釋不小心將內用客人吃剩的披薩出錯給戴維斯，感到非常抱歉。

戴維斯氣憤提到這種事不該發生，何況現在正值疫情期更是不可原諒。

必勝客表示，戴維斯若能來店裡一趟，他們願意再提供一個新披薩給他，但戴維斯當時沒有時間所以拒絕這項提議。

隔天戴維斯將吃剩的披薩還給必勝客，收到一張賠償的禮券，外送公司也退了15.07（約合新台幣571元）英鎊給他。

必勝客發言人指出，目前正協同外送公司調查此事件，也全額賠償了戴維斯，並強調「這只是獨立案件，必勝客非常重視顧客的健康和安全。」

必勝客 禮券 英國 疫情

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