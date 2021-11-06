雙拼好驚喜？男打開外送餐盒傻眼 滿滿「吃剩的披薩」

英國42歲男性戴維斯（Darren Davies）日前點必勝客外送餐，打開餐盒發現裡面竟裝著「吃剩的披薩」。

戴維斯說盒裡裝的明顯不是剛烤好的披薩，而是2種不同口味又乾又不新鮮、吃剩的披薩。戴維斯立即致電必勝客，對方解釋不小心將內用客人吃剩的披薩出錯給戴維斯，感到非常抱歉。

戴維斯氣憤提到這種事不該發生，何況現在正值疫情期更是不可原諒。

必勝客表示，戴維斯若能來店裡一趟，他們願意再提供一個新披薩給他，但戴維斯當時沒有時間所以拒絕這項提議。

隔天戴維斯將吃剩的披薩還給必勝客，收到一張賠償的禮券，外送公司也退了15.07（約合新台幣571元）英鎊給他。

必勝客發言人指出，目前正協同外送公司調查此事件，也全額賠償了戴維斯，並強調「這只是獨立案件，必勝客非常重視顧客的健康和安全。」