聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙拼好驚喜？男打開外送餐盒傻眼 滿滿「吃剩的披薩」
英國42歲男性戴維斯（Darren Davies）日前點必勝客外送餐，打開餐盒發現裡面竟裝著「吃剩的披薩」。
戴維斯說盒裡裝的明顯不是剛烤好的披薩，而是2種不同口味又乾又不新鮮、吃剩的披薩。戴維斯立即致電必勝客，對方解釋不小心將內用客人吃剩的披薩出錯給戴維斯，感到非常抱歉。
戴維斯氣憤提到這種事不該發生，何況現在正值疫情期更是不可原諒。
必勝客表示，戴維斯若能來店裡一趟，他們願意再提供一個新披薩給他，但戴維斯當時沒有時間所以拒絕這項提議。
隔天戴維斯將吃剩的披薩還給必勝客，收到一張賠償的禮券，外送公司也退了15.07（約合新台幣571元）英鎊給他。
必勝客發言人指出，目前正協同外送公司調查此事件，也全額賠償了戴維斯，並強調「這只是獨立案件，必勝客非常重視顧客的健康和安全。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言