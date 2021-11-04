主播用繩拖小孩網上意見兩極 反對派：當女兒是狗！當事人一句KO

剛學會走路的孩子喜歡到處亂跑，稍不留神可能會走失，甚至衝出馬路，釀成意外。為了防止悲劇發生，日本有位現職電視台女主播的媽媽，讓1歲半女兒戴上「防走失牽繩」，並於社交網站分享。由於這用品與寵物散步用的狗帶很相似，女事主立即被網友批評和責罵，不過她也不甘示弱，隨即上電視反擊酸民，最後一句霸氣回應讓反對者啞口無言！

早前日本人氣女主播高橋真麻在網站發文，分享為1歲半女兒新買的「防走失牽繩」，並談論自己的看法：「社會大眾對於牽繩的看法兩極，小孩子真的會在意想不到的時間突然衝出去，為了保護他們只能犧牲其他東西。我們家有時候會使用，不論別人怎樣說，都是為了保護生命。」

這番言論立即引起Twitter網友熱烈討論，「防走失牽繩（子供用ハーネス）」更成為了當日的熱門搜尋關鍵字。不少為人父母的網友參與討論，反對派斥責高橋真麻完全不尊重孩子，認為使用牽繩不但會傷害孩子的自尊心，更顯示人和寵物的地位相等，直言她「把女兒當成小狗般看待」。

事件不斷發酵，高橋真麻終於在11月1日上電視回應事件，她上節目《バイキングMORE》接受傳媒訪問，被問到如何看待那些惡毒的批評，她大方又霸氣地回應酸民一句，使人不得不佩服：「有道理！」

高橋真麻回應，「這些批評和難聽的話，我經常聽到，但開口說這些話的人，本來就相當沒有禮貌，小狗也是我們的家人阿，他們這樣看不起狗，也太失禮了吧！」她說：「我想告訴所有曾經和我有相同經歷，而變得不敢用牽繩的父母，大家不需要在乎別人的眼光，因為孩子的性命最重要！」

高橋真麻的回應真是大快人心！其實每位使用「防走失牽繩」的家長，出發點都是為了孩子安全著想，而且最近亦有嬰孩用品公司推出款式可愛的牽繩，將背包設計成白蘿蔔形狀，頂端的葉子是繩子，如果小孩突然暴走，只要拉著繩子「拔蘿蔔」便能將他帶回身邊，再也不用擔心被人誤會「放狗」。

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文章授權轉載自《香港01》