無重力下營養美味 國際太空站歡慶首批辣椒收成

國際太空站日前為太空人舉辦了一場墨西哥塔可餅派對，慶祝站內第一批辣椒收成；這次實驗不僅意味太空人飲食多樣化，也讓研究人員了解無重力下的果實發育機制。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際太空站（ISS）「植物棲地-04」（Plant Habitat-04）是目前為止軌道實驗室中最複雜的植物實驗之一，因為比起之前在太空站種過的萵苣、百日菊和蘿蔔，辣椒的生長時間更長。

歷經4個月生長，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人范德海（Mark Vande Hei）10月29日採收了這些辣椒。接著，辣椒經消毒後，工作人員品嚐紅辣椒和青辣椒，並針對味道和質地進行調查。

測試過味道後，NASA太空人麥克阿瑟（Megan McArthur）製作了「迄今最棒的的太空塔可（taco）餅」；她在推特上分享食譜，食材包含墨西哥烤牛肉、復水化番茄和朝鮮薊，以及新墨西哥辣椒（Hatch Chile）。

部分辣椒將被送回地球進行分析，辣椒植物將繼續在太空站生長；對太空人而言，稀有的新鮮農產品不僅代表飲食多樣化和興奮之情，這項成功的實驗對未來太空人營養和長時間太空任務來說，有諸多科學意義和影響。

這些太空辣椒可能變得更辣或更溫和，味道取決於其獲取多少水分，以及無重力生長環境對它們造成的影響。

人類的太空站生活已有20年歷史，太空人偶爾可從補給任務中獲得新鮮食物，但他們大多吃的都是預先包裝膳食，而這些包裝食品存放時間愈長，其中的維生素C和維生素K等營養物質就流失得愈多。

自2015年以來，太空人已在太空站種植了10種不同作物，如今成功種出的辣椒，是維生素C以及其他關鍵營養素的重要來源。

研究人員花了兩年時間才選定新墨西哥辣椒用於太空實驗。這是新墨西哥州立大學（New Mexico StateUniversity）結合桑迪亞辣椒（Sandia pepper）和傳統的埃斯帕諾拉辣椒（Española pepper），開發的混種品種。

而這些辣椒在地球上模擬太空站生長環境中的測試，取得良好結果。

辣椒種子於太空實驗室中，在大小與微波爐差不多的「先進植物棲地」（Advanced Plant Habitat）生長；美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）遠端監控、控制其中的給水、照明，並開啟風扇以促進花粉傳播。

此外，失去一些味覺和嗅覺是太空人無重力生活的副作用，所以他們喜愛辛辣或調味良好的食物，在菜單中添加新鮮蔬菜或辣椒，除可讓太空人日常膳食更充實，種植、照料些植物，也讓他們感到快樂，想起在地球上時光。

太空辣椒的實驗結果，得以幫助研究人員了解在無重力情況下，植物果實發育是如何發生，並降低未來實驗的挑戰。