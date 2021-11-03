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澳洲控美國人臉辨識公司違反隱私法 下令銷毀數據

中央社 / 雪梨3日綜合外電報導

隱私疑慮升溫之際，澳洲監管當局今天下令美國人臉辨識軟體公司Clearview AI停止在澳洲從網站上蒐集圖像，並銷毀收集到的數據，原因是這間公司違反了隱私法。

路透社報導，澳洲私隱專員公署（OAIC）表示，私人企業Clearview將從社群媒體網站取得的圖片，與數據庫內數以十億計張圖像，進行交叉對照，在未經同意下，蒐集澳洲人敏感資訊，且沒有檢查公司配對結果是否準確。

全世界許多執法機關正在使用或測試人臉辨識系統，澳洲的調查結果彰顯出，監管機構對這一爭議性技術的反彈力道愈來愈強。

加拿大當局今年6月發現，加國警方違法使用Clearview技術，最終這項服務在加拿大遭禁。

澳洲私隱專員公署調查澳洲聯邦警署（AustralianFederal Police）2019年10月至2020年3月試用Clearview軟體；公署今天表示，調查還在收尾階段。

澳洲私隱專員公署下令Clearview「停止在澳洲蒐集個人臉部圖像和生物特徵模板，並銷毀從澳洲收集的現有圖像與模板」。

英國資料主管機關資訊委員會辦公室（ICO）也有參與這次的Clearview調查，但由於英澳兩國隱私法不同，英方仍在思考下一步該怎麼做。

澳洲私隱專員公署署長法克（Angelene Falk）表示，Clearview的行動遠未達澳洲人的期望，並對個人帶來重大傷害風險，兒童和犯罪行為受害者這類弱勢群體的照片可在Clearview數據庫中被搜尋到。

Clearview在澳洲的律師勒夫（Mark Love）表示，公司將針對澳洲私隱專員公署決議，尋求行政上訴仲裁庭（AAT）的審查。

勒夫在電郵中表示，澳洲私隱專員公署對Clearview營運模式理解錯誤，Clearview沒有違反任何法律，也沒有侵犯澳洲人的隱私。

澳洲聯邦警署則未回應置評要求。

澳洲 人臉辨識

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