魷魚遊戲主題萬聖節派對上 8人中槍身亡

巴拿馬聖阿納區10月29日一場以「魷魚遊戲」為主題的萬聖節派對上發生槍擊事件，8人中彈身亡。

這起事件發生在一間保齡球館，報導指出場內有5人被槍殺、7人受傷，附近的垃圾場發現另外3具屍體。

檢察官巴洛耶斯（Rafael Baloyes）表示，事件始於一人向名為「銀河艦隊（Los Galacticos）」的敵對幫派成員開槍，該幫派成員開槍反擊，讓開槍的襲擊者當場死亡，另有4人在送醫後身亡。

當地媒體報導，幫派間長期存在衝突，當天一觸即發。警察局長在槍擊事件後指出，幾名涉案人員有犯罪前科，並曾在之前的案件中受過槍傷。

近期巴拿馬餐廳和各大營業場所頻傳此類案件。巴拿馬當局認為事件背後與幫派間控制毒品流通路線有關。

巴拿馬自2021年開始至今已經查獲了創紀錄的100噸毒品，最大宗毒品為古柯鹼。販毒者會將毒品南美洲（主要是哥倫比亞）運到美國，美國是全球這種毒品最大的消費國。