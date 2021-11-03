部落客拍萬聖節變裝盛況 驚見「東京砍人小丑」澀谷街頭閒晃

日本東京萬聖節發生電車隨機砍人事件，男子服部恭太以電影「蝙蝠俠」反派角色小丑裝扮犯案，持長刀在京王線列車上砍殺乘客，並在車廂內縱火，犯案後還氣定神閒坐在車內等著警方逮人，行徑十分囂張。而他犯案前在街頭閒晃的身影，也被一名部落客意外拍到。

每年10月31日東京澀谷總會聚集大量的變裝人潮來慶祝萬聖節，今年也不例外，一名旅居日本10年的外籍部落客沙莫夫（Shamov Dmitry）趁此機會上街頭記錄熱鬧景象。然而在發生砍人事件後，他檢視當天拍攝的影片，才發現竟然拍到犯案前一個小時的服部恭太。

影片中可見，特地「盛裝打扮」出門的服部恭太，戴著黑色口罩、手裡拿著寶特瓶，混在人群中怡然自若的調整自己的領口，誰也料想不到這個人在不久之後會犯下造成17人輕重傷、震驚社會的恐怖案件。

服部恭太被逮捕後，向警方供稱自己因為工作、與朋友相處不順很想死，但又不敢自殺，於是策劃這起事件以求被處死刑，甚至懊惱沒能殺死人。根據日本媒體報導，服部的舊識透露他過去是個乖巧、彬彬有禮的男孩，但後來因穩定交往的女友變心嫁給別人，導致他性情大變，還在兼差的漫畫咖啡店偷拍女客人遭開除，推測就是這段經歷造成這場悲劇。

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