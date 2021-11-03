日本電車殺人案 電車宅靠這知識破解兩道關卡神救援

日本東京地鐵京王線特急電車於10月31日萬聖節當天，一名24歲的男子服部恭太扮成「小丑」犯頭無差別殺人一案，釀成17傷，其中一名60多歲的男子則是重傷，意識不明。事發當時由於不少乘客跳窗自保，一名「電車宅」依靠平時累積的電車知識，當下開啟了車門，讓網路社群大讚他是真英雄。

京王線特急電車遭到攻擊後，電車駕駛雖在到站後緊急停車，但由於電車未對準月台上的閘門導致無法正常開啟，不少乘客情急下開窗跳車，但同在電車上的一名「電車宅」，靠平時累積的電車知識，知道如何在危急時手動開啟車門，徒手扳開電車門上的紅色手動開門把手，該名男子事後在推特上PO出當時徒手扳開門栓、雙手因此烏漆麻黑的照片，讓社群平台上的網友讚他「真英雄」。

一名署名「もっちゃん@多忙桜餅たん」的推特網友PO出一張「黑手照」，並說「這是觸到站台門和門栓的手」，由於平常就不斷在補充電車知識，知道緊急手動面板就在門的正上方，在事發後他冷靜打開面板拉下「紅色把手」，讓該節的車廂門順利開啟。

但日本有些車站仍有一道在月台上自動安全閘門，該名網友表示，月台上設有緊急閘門開啟按鈕，仍要開這第二道關卡才能讓乘客順利逃生。從當時乘客逃生的畫面中可以得知，許多人跳窗時是一腳跨出窗外，一腳再踩在月台閘門的頂端才勉強逃出。

而以北捷為例，車廂內的手動開啟車門紅色手把，使用相當方便，位置就在車門的旁邊，只要拉紅色把手，並往開門方向旋轉90度，即可開啟；月台閘門部分，開啟車門後，閘門上即有另一組紅色把手，用力扳開即可。提醒民眾，若閘門為人為開啟，在10秒後會自行關閉。