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請願成功！沙灘手球無須比基尼 放寬女性制服規定

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
女性制服因性別而引發爭議，各地處運動場所，餐廳與機場因此放寬制服規定。(@PatriciaMilton，推特)
女性制服因性別而引發爭議，各地處運動場所，餐廳與機場因此放寬制服規定。(@PatriciaMilton，推特)

穿著比基尼泳褲的沙灘手球女選手，用力將球擲入對手的球門中，此場景未來將成為絕響！挪威手球隊在比賽中因穿著短褲而非比基尼而被罰款，引發外界爭議，國際手球聯合會（以下簡稱「國際手聯」）因此改變選手的服裝規定。除外，女性制服的解放不僅限於運動場所，各產業近日也開始修正相關規定。

請願不穿比基尼成功

《CNN》報導，挪威女子手球隊在今年歐洲盃對陣西班牙的比賽中，因穿著短褲而遭到罰款。原本手球比賽的服儀規定指出，女性運動員必須穿著貼身、向上剪裁至大腿上方的比基尼泳褲與露臍上衣。歐洲手球聯合會因此表示，挪威選手的短褲為「不當穿著」，處以每位球員 150 歐元的罰款。

而挪威隊遭到罰款的事情，引發性別歧視的爭議。請願平台change一共獲得6萬多人簽名呼籲，取消罰款並允許女性穿短褲比賽。北歐五國的體育部長也呼籲，國際手聯須審查選手的制服政策。挪威沙灘手球隊的後衛朱莉也表示，「比賽中會時不時注意比基尼是否在正確的位置，反而影響了對比賽的專注度。」

國際手聯近日宣布放寬制服規定，女運動員得穿緊身短褲與一般背心，而不是舊規定中的比基尼泳褲與露臍上衣。

美餐廳要求暴露制服

另外，根據《商業內幕》報導，美國連鎖餐廳Hooters於10月4日改版制服，將原本的制服改為極短的熱褲，更揚言如果員工不願意穿著制服的話，可以選擇離職。但隨後因員工不滿與外界抗議引發輿論，該餐廳遂於10月17日更改此爭議性的政策，開放員工自行選擇穿舊版或新版制服。

烏克蘭空姐更舒適

《路透社》報導，私營航空公司 SkyUp 根據空服員給公司的意見，決定停止高跟鞋與窄裙的制服要求。全新的 SkyUp 的女士制服為橙色的成套西裝，搭配白色運動鞋與絲巾，白色 T 恤則將取代原本的襯衫。

有長達七年飛行經驗的空姐丹尼森科表示，認同高跟鞋在外觀上很漂亮，但它卻會造成腳部的疼痛和腫脹。考量到飛行後的痛苦，運動鞋絕對是更「酷」的選擇。

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