九段線地圖再引爭議 Netflix下架澳影集片段

美國影音串流平台Netflix已經從其在菲律賓的服務中刪除了兩集間諜劇Pine Gap的內容，因為菲律賓拒絕接受涉及中國用來宣稱其對南中國海主權地圖的場景。

菲律賓在當地時間周一 (11月1日) 要求Netflix刪除這部總共六集的澳大利亞戲劇當中的某些情節，稱劇中描繪的地圖侵犯了菲律賓的主權。同日稍晚，Netflix停止在菲律賓提供該劇的第二集和第三集的放映，該平台表示，這些劇集已被「政府要求刪除」，但Netflix並沒有提供詳細說明，也沒有回應路透社的提問。

中國在所謂的九段線內大部分的南海水域聲張主權，但菲律賓丶文萊丶馬來西亞丶台灣和越南也對這片資源豐富的水域的部分地區有主權聲張。

菲律賓外交部在一份聲明中說，經過徹底審查，菲律賓的電影委員會裁定Pine Gap的某些情節「不適合公開放映」。菲律賓電影委員會根據該國外交部的投訴，於9月28日作出了裁決。目前不清楚為何該決定直到現在才被公開。

根據菲律賓外交部的說法，電影委員會指出，該地圖的出現「不是偶然的」，因為它是有意識地設計和策劃的，專門傳達中國所謂的九段線主權聲張是合法存在的信息。菲律賓外交部認為，「這種描述是一種狡猾的嘗試，目的是在當代觀眾和未來幾代人的意識中延續和紀念非法的九段線」。

事實上，菲律賓與中國近期持續因南海領土爭議而發生爭端。上個月，菲律賓外交部曾抗議中國船只在南海以警報器丶喇叭和無線電通訊挑戰菲律賓船只，菲律賓為此提出外交抗議。菲律賓外交部在一則推文中寫道：「這些挑釁的行為對南海的和平丶良好秩序以及安全構成威脅，也違背中國在國際法中應守的義務。」

這並非Netflix第一次必須從特定國家的服務中將Pine Gap移除。今年7月，在越南廣播當局提出類似投訴後，Netflix將Pine Gap從其服務中刪除。當時，越南廣播與電子訊息管理局在官網的一個聲明中表示，Netflix的「侵犯行為」讓所有越南人民憤怒，也傷害了所有越南人民的感情。越南政府在該聲明中還強調，該行為已是Netflix第三次被發現在它們上架的電影或影集中，含有侵犯越南主權的內容。

事發後，Netflix也證實Pine Gap在越南已被下架，但在全球其他地區仍能點選該影集。Netflix一名發言人當時表示：「在越南監管單位提出書面法律要求後，我們已將擁有播映許可的影集Pine Gap從越南的Netflix移除，以遵守越南的法律。」

在那之前，越南政府也曾在2019年10月要求美國制片公司夢工廠 (DreamWorks)的一部動畫片Abominable從電影院撤映，因為該片中有一幕出現類似九段線的南海地圖。

(綜合報導)

©2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】