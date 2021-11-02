暴力、創傷與藥物 男性較女性早逝

各國政府極力保護女性，卻忽視了曝露在藥物濫用與暴力危機下的男性！研究統計 2019 年的男女死亡比例發現，男性比女性更容易在年輕時就過世，且性別間的差距仍在持續擴大。該研究的作者指出，提高男性死亡率的因素包括暴力、創傷和藥物濫用，在社會極力保障女性各項權利時，在政策上相對忽略了男性，才導致兩者落差擴大。

男性比女性早逝

衛報指出，一項研究統計了 2019 年全球死亡人數、性別與死因等資料，發現 10 至 24 歲年輕男性佔全球死亡人數 61%，且相較於女性死亡率自 1950 年以來下降了足足三成，10 至 24 歲的男性死亡率只下降了 15.3%，遠落後於女性的死亡率改善狀況。

在地區差異上，男女死亡率差異以拉丁美洲和加勒比地區的落差最大，20 至 24 歲男性的死亡率達女性的三倍。該研究指出，除了高收入地區普遍以癌症為主要死因、南亞和撒哈拉以南的居民多因疾病傳染而死亡外，各地的死因普遍集中在「意外事故」，其中又以交通傷害最為常見。

男性被政策遺忘

此外，該研究的作者之一、倫敦大學學院兒童健康研究所的約瑟夫·沃德說，男性死亡率較高的原因主要與暴力、創傷和藥物濫用造成的死亡比例增加有關，目前各國政府積極改善年輕女性生活的社會條件、以及遭受暴力侵害時的權利，可能導致男性因此相對遭到忽略。

另一方面，據布魯金斯學會統計，美國因新冠肺炎過世的患者中，男性至少比女性多了 65,000 人，且在全球範圍內，男性在疫情下的死亡率高出女性 50%，也因此認為男性在疫情下比女性更加脆弱。

研究進一步指出，在新冠肺炎期間，各國政策大多忽視了 10 至 24 歲年齡段的年輕人，使得年輕男性的死亡率更為可觀。

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