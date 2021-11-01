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開電動飛機飛越庫克海峽 紐西蘭男子締造歷史

中央社 / 威靈頓1日綜合外電報導
49歲男子傅利曼（Gary Freedman）成為第一個駕駛電動飛機飛越庫克海峽（CookStrait）的人。 美聯社
49歲男子傅利曼（Gary Freedman）成為第一個駕駛電動飛機飛越庫克海峽（CookStrait）的人。 美聯社

101年前，首度有人駕駛傳統飛機飛越紐西蘭庫克海峽，隨著科技日新月異，綠能意識抬頭，49歲男子傅利曼今天駕駛雙人座電動飛機，飛越紐國南北島間的水域，締造歷史。

紐西蘭新創公司ElectricAir創辦人傅利曼（Gary Freedman）獨自從南島的布萊尼姆（Blenheim）附近準備起飛。

他表示，起初不太順利，天空降下傾盆大雨，誤點15分鐘後，天氣逐漸好轉，他得以起飛，海上也迅速變成大晴天。

他歷經40分鐘飛行，降落在北島的威靈頓國際機場，成為第一個駕駛電動飛機飛越庫克海峽（CookStrait）的人。

聯合國氣候峰會於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場之際，傅利曼的飛行之旅，旨在引起世人對綠色飛行可能性的關注。

威靈頓國際機場（Wellington International Airport）官員認為，這趟飛行可能是電動飛機飛越任何水域的最長距離。

機場發言人芮柏恩（Jenna Raeburn）表示：「對機場而言，這是非常令人激動興奮的一天。這是締造世界紀錄的一天。」

傅利曼說，飛機著陸時，他感到欣喜若狂，這項技術運作得比他預期更好，「我們的電力還剩40%，幾乎可以再飛回去」。

傅利曼指出，他長期對環境保護充滿熱情，人們駕駛電動車，卻以燃料驅動飛機飛行，激發了他對於電動飛機的想法。

於是，傅利曼前往斯洛維尼亞（Slovenia），購入一架「蝙蝠飛機製造公司」（Pipistrel）的AlphaElectro電動飛機，並與紐西蘭航空監管當局周旋，克服各種障礙讓飛機通關。

美聯社報導，這架飛機重量不到400公斤，飛行時比傳統飛機安靜。在78公里的旅程中，傅利曼飛行高度僅高於海平面305公尺，以每小時130公里相對較慢的速度飛行，以維持電量。

傅利曼說，飛機充滿電約需一小時，最長飛行時間也是一小時左右，他主要將此飛機用於飛行員訓練。

芮柏恩指出，威靈頓國際機場正在籌畫新的12人座位電動飛機定期短程航班，將在約5年後運行。

她表示，電動科技尚未進展到為大型客機提供動力，但生物燃料和氫有望在未來成為更環保的替代品。

機場 紐西蘭 蝙蝠

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