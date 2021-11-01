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英驗貞操重建處女 當局決立法禁止

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
英國擬禁止貞操測試與處女膜重建手術，但地下手術狀況不減反增。(Photo by Alto Michele Constantini on Getty Images under C.C. License)
英國擬禁止貞操測試與處女膜重建手術，但地下手術狀況不減反增。(Photo by Alto Michele Constantini on Getty Images under C.C. License)

女性貞操成為父權下的犧牲品！英國2020年底，就已有許多診所提供貞操檢測，查驗是否為處女，並做處女膜重建手術。民間組織和聯合國都公開指責，此測驗與手術十分暴力且不必要，但英國近期尋求重建手術的人數增加了 40%，狀況不減反增！英國當局決定立法禁止這些行為。

女孩們的貞操試煉

根據《BBC》調查指出，於2020年時，市面上就有許多診所提供要價150至300英鎊的「貞操測驗」，協助他人測驗女性為處女。

更有診所提供1500到3000英鎊的處女膜重建服務。此手術使用陰道的組織來修復處女膜，讓女孩們可以恢復「純潔」狀態。英格蘭國民保健機構（NHS England）的數據顯示，2016到2020年一共有69次處女膜修復手術記錄在案。

為什麼要測驗？

女權活動人士表示，處女膜重建手術的主要顧客大多是穆斯林，如果她們在新婚之夜被發現「不潔」將導致嚴重後果。婦女權利組織IKWRO的執行董事戴安娜說，部分醫生正利用女性的恐懼來獲取巨額收益，且有時做了手術卻沒有效果，更讓她們面對虐待與被「榮譽殺害」的危險中。

《衛報》專欄指出，貞操測驗與處女膜重建手術的根源是追求「女性純潔」的父權痴迷。醫學資料顯示，處女膜的狀態與有無性行為無關。聯合國機構指出，世界上至少有 20 個國家有貞操測驗的紀錄，並呼籲結束此「在醫學上沒必要，且痛苦、羞辱的做法」。

情況不減反增

《衛報》報導，英國今年已承諾取締「貞操測試」的行為。英國衛生部長艾德華也於10月27日重申禁止此測驗的承諾，並表示會儘快把處女膜修復手術也定為刑事犯罪。衛生專業人員也譴責，此手術是對婦

女和女童的暴力行為。

儘管官方與民間都有公開指責此行為，但地下的交易並沒有改善。一些私人診所仍承諾以處女膜修復手術來「恢復童貞」。慈善機構Freedom 在ITV 紀錄片中表示，自疫情封鎖以來，因承受貞操測驗壓力而尋求幫助的人數增加了 40%。

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