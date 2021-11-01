妒火中燒！網紅用ipad竊聽妻與男友人對話 槍殺「有說有笑」的2人

美國29歲網紅阿布拉班（Ali Abulaban）被指控10月21日在聖地亞哥殺害了他最近分居的妻子和她的男性友人，阿布拉班的表弟透露他「非常嫉妒妻子和友人的關係」。

阿布拉班10月25日在法庭上不認槍殺28歲妻子安娜（Ana）及29歲友人巴倫（Rayburn Barron）的一級謀殺罪指控。目前警方拘留阿布拉班，不得保釋。一旦阿布拉班定罪，將可能面臨死刑。

阿布拉班以「JinnKid」之名在社群平台圈粉近百萬人。他在謀殺案發生前幾天跟表弟馬里納里（Louie Marinari）見面。馬里納里說阿布拉班跟安娜2月搬到聖地亞哥後，馬里納里不樂見安娜擁有「活躍」的社交生活，「感到非常嫉妒和憤怒」。

馬里納里表示：「他變得超級嫉妒，因為妻子和朋友出去玩，而他沒有參與，他想控制她，他想知道她每天都在做什麼。」

安娜10月18日要求阿布拉班搬出住所，他住進旅館。但3天後阿布拉班偷溜回家在5歲女兒的iPad上安裝竊聽的應用程式，幾個小時後，阿布拉班聽到安娜和一個男人有說有笑便返回住所，先對巴倫開3槍後再對著妻子頭部開槍，最後打電話給母親認罪。

阿布拉班接女兒下課後，在下午3點10分左右報警。警方45分鐘後在公路上逮捕了他。他的女兒當時也在車裡。阿布拉班有家暴史。安娜上個月報了警控訴阿布拉班推了她，造成輕傷，並計畫提出限制令。

法官下監禁將阿​​布拉班，不得保釋，並發布一項保護令，要求阿布拉班遠離女兒。