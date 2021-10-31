吃香蕉就被驅逐 敘難民成怪罪對象

土耳其當局近日驅逐7名敘利亞人，原因竟然是因為吃香蕉？土耳其近日遭遇物價上漲與高失業率的狀況，許多民眾開始把問題怪罪給敘利亞難民，甚至有人指責敘利亞難民買太多香蕉。於是有敘利亞人民開始拍攝具諷刺性質的吃香蕉影片，但被土耳其當局視為煽動仇恨與挑釁意味，並將拍攝影片的數名敘利亞人驅逐出境。

因為香蕉而被驅逐

《半島電視台》報導，在物價上漲導致敘利亞難民與土耳其民眾關係日漸緊張的狀況下，11名敘利亞人因發布了自己邊笑邊吃香蕉的影片後，於近日被土耳其政府視為「挑釁」行為而受到當局拘捕。

土耳其移民管理局表示，正努力揭露所有具有挑釁意味的發文，並不排除採取必要的司法與行政程序。在經過司法系統處理後，土耳其當局將其中七名敘利亞人驅逐出境，但沒有具體說明他們將被驅逐到何處。

吃香蕉如何成挑釁

《華盛頓郵報》報導，一家新聞媒體於10月17日拍攝了敘利亞婦女與一群土耳其人在伊斯坦堡爭吵的畫面。在影片中，一名男子抱怨，「我負擔不了一根香蕉，然而妳卻能買好幾公斤香蕉。」認為是敘利亞難民花費土耳其的納稅錢，導致當地嚴重的民生問題。

各地敘利亞人開始在TikTok上掀起一波吃香蕉影片的風潮，反擊「難民花費土耳其的稅收在吃香喝辣」的荒謬觀點。而這個行為被土耳其當局視為具有挑釁且煽動仇恨的意味。

敘難民成問題

敘利亞於2011年發生內戰，大量敘利亞人民逃出國內成為國際難民。據《衛報》統計，截至2015年，預計有400萬敘利亞人逃到國外，另有760萬人仍在國內流離失所。

土耳其收容了高達360 萬名敘利亞難民。雖然土耳其於 2011 年敘利亞內戰開始時，雙手張開歡迎難民。但在土耳其不斷惡化的經濟狀況下，當地人民開始對難民產生不滿。土耳其人民認為，敘利亞人的生活水平反而更高，但本國人自己卻難以負擔生活基本所需。美國智庫布魯金斯學會土耳其問題專家基里西表示，土耳其人逐漸將民生問題怪罪在敘利亞難民身上。

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