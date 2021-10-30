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NASA捕捉強烈太陽閃焰 橙紅火光迸發恰逢萬聖節

中央社 / 華盛頓29日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署的太陽動態觀測衛星（SDO）本週捕捉到強烈太陽閃焰爆發的畫面，此一現象恐在幾天內干擾全球定位系統（GPS）與通訊衛星，並在歐洲和北美帶來極光。

美國國家航空暨太空總署（NASA）在聲明中解釋：「太陽閃焰是強大的輻射爆發。」

「閃焰產生的有害輻射無法穿越地球大氣層對地表人類造成身體上的影響，但如果強度夠大，就會干擾大氣層的GPS與通信訊號傳播。」

NASA表示，這次的閃焰被歸為「X1級」。X級為太陽閃焰最強的等級，其後的數字則代表強度，例如X2的強度是X1的2倍，X3的強度是X1的3倍，以此類推。

NASA推文表示：「比搖曳的鬼魂還明亮，比黑貓尾巴的輕彈更迅速，太陽向我們施了咒，正好趕上萬聖節！」

與此同時，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）也發布警告，強烈的地磁風暴可能於30日影響地球。

太空 美國 NASA

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