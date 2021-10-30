萬聖節魷魚遊戲掀熱潮 但歐美學校喊不：禁童Cosplay

10月31日是萬聖節（Halloween），今年在Netflix劇集《魷魚遊戲》熱播下，這套韓劇成為萬聖節的大熱主題，餐廳、商家紛紛推出相關主題套餐或商品，劇集內的標誌服飾、綠色運動服也熱賣，不過在歐美學界，不少學校則擔心兒童模仿劇內的暴力場面，禁止學生扮成劇內角色回校慶祝萬聖節。

餐廳推《魷魚遊戲》特別活動

加拿大廣播公司（CBC）報道，在加拿大溫哥華的西湖餐館（Sai Woo）便在萬聖節期間推出《魷魚遊戲》特別主題活動，餐館內的主廚是來自韓國的加拿大人，在活動期間，餐點會有現代與傳統的韓式風味食物，包括魷魚狀的香腸、劇中曾出現的學校飯盒等。

在餐廳內，顧客又可以玩劇內出現的遊戲，如打畫片、椪糖遊戲、估波子數目等。

帶動製衣業

韓國首爾一間製衣工廠生產與《魷魚遊戲》角色所穿的同款運動服。路透

《魷魚遊戲》成為萬聖節大熱主題，也帶旺服裝業，英國天空新聞（Sky News）報道，劇集內的標誌服飾綠色運動服、粉紅色連衫褲成為萬聖節前夕的搶手貨，也帶摯韓國製衣業，當地廠商收到的訂單數量急升。

另有韓國商家趁機推出各項商品，例如是《魷魚遊戲》主題的狗零食。

歐美多間學校說不

雖然多地民眾為《魷魚遊戲》瘋狂，但歐美多間學校為此感到擔心，憂慮學生會模仿劇內一些暴力行為，紐約的Fayetteville-Manlius校區已發出指引，提醒小學生家長稱《魷魚遊戲》劇內有「暴力信息」，若然學童穿劇集主題服裝回校將是不恰當。

在愛爾蘭都柏林，也有小學禁止學童穿着《魷魚遊戲》角色服裝回校。

熱門劇集「魷魚遊戲」紅遍全球。美聯社

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文章授權轉載自《香港01》