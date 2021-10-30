印度國中男生遭校長捉腳倒吊半空 同學圍觀震撼照瘋傳
這樣是教學生還是企圖謀殺學生？印度Twitter日前瘋傳1張超驚嚇照片，據報1名中學校長在校園大樓的走廊，竟捉着學生的腳將他凌空倒吊到牆外，一旦失手學生便有可能「倒豎葱」式墮樓，震撼相片令網民嘩然。
印媒指現場有數十名學生圍觀，校長指覺得該男生吃飯時「太頑皮」，所以要在其他學生面前為他「上一課」，直至學生哭求原諒他才收手，把學生拉回走廊。學生的父親事後表示，兒子只是出了校外買「炸脆球」來吃，校長的處罰方法根本是危及兒子性命。事件瘋傳後，當地地區治安官馬上下令向校長提告。
印度Twitter日前瘋傳1張照片，指有名初中2年級學生被校長單手捉腳倒掛在走廊牆外，據報事發於本周四（28日），現場是北方邦米爾扎布爾市（Mirzapur ）1間叫薩巴夫納教育機構（Sadbhavna Shikshan Sansthan）的私立初中，男生被校長維西瓦卡瑪（ Manoj Vishwakarma）指責「吃飯時太頑皮」，竟將男生身體倒掛在1樓走廊牆外作懲罰，聲稱要在其他同學面前為男生「上一課」。
男生被倒吊時身體不停搖晃，相片顯示有多名學生在旁邊圍觀，而除了被攝入鏡頭的學生外，印媒指現場有數十名學生觀看。被倒吊的男生嚇到哭起來，尖叫請求校長原諒，其後才終於被拉起來，平安回到走廊，惟事發場面已被拍下並上傳到社交平台，隨即被瘋傳。
當天晚上，男生告訴父親被校長倒掛一事，父親指兒子只是和其他孩子離開學校去買印度傳統小吃炸脆球（Golgappa，亦稱Panipuri），但校長知道後非常生氣。父親承認兒子有點頑皮，但校長的處罰方法可能會危及兒子性命。在地區治安官拉克斯卡（Praveen Kumar Laxkar）指示下，父親當晚就去到學校作投訴，校長辯稱自己不是故意，又承認將學生掛在走廊牆外上是錯誤行為，已向學生家長道歉。
由於照片引起轟動，地區治安官拉克斯卡（Praveen Kumar Laxkar）已責令教育部門調查事件，並下令對校長提告，校長亦於事發翌日被捕。
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文章授權轉載自《香港01》
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