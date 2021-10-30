美高中生跳膝上舞扮Hooters餐廳女待 校長興奮家長氣炸

學生活動這樣玩到底有沒有過火？美國肯塔基州1間高中的學生活動引起全國爭議，學生們在活動上打扮性感，有一批女學生穿上模仿Hooters 餐廳女待應的性感制服為教職員送上飲品，還有穿上女性內衣的學生坐在男教職員大腿上跳火辣膝上舞，其中還包括校長。照片隨即引起爭論，有網民質疑這些活動令人不安。這項活動叫男子選美大會，穿女性內衣跳辣舞的是男同學，有言論質疑活動太侮辱人。許多該校家長聲援學校，直言這是該校傳統活動，大家都只是在搞笑，又力撐校長很受學生歡迎。不過，當地教育部門已介入事件，校監承認這次「做得太過分」。

這件爭議事件源於本周二，肯塔基州哈札德高中的fb專頁「Hazard High School Athletics」，上傳了學生校慶活動周活動男子選美大會及便服日的情況。從照片所見，部分學生打扮性感和學校職員跳貼身辣舞，又互相打屁股。有一批女學生穿上Hooters 女侍應的性感制服為教職員送上疑似啤酒的飲品。帖文後來被刪除。

女學生們模仿Hooters餐廳女待應，為教師送上疑似啤酒的飲品。擷自臉書專頁「Hazard High School Athletics」

最引起爭議的，是有學生誇坐在男教職員大腿上大跳「Lap Dances」（膝上舞），網民指這是酒吧或夜總會舞女為客人進行的近距離表演，在場的還有該校校長莫貝利尼（Donald Happy Mobelini），他還是哈扎德縣的縣長。其中一張照片，更有學生用屁股貼近他，假裝磨來磨去。

一度有人以為那些跳膝上舞的人是女生，但美媒指當天穿裙子、內衣、戴假髮跳辣舞的是男同學。有網民及家長批評，從未見過有學校會批准半裸學生在成年人身上跳舞，「作為1名媽媽，我不希望兒子參與這活動」，形容這不是選美，「很多方面是在侮辱人格」，又炮轟照片令人不安。但也有網民聲援這間學校，認為在過去校慶都會這樣玩，「他們都笑我很開心，現在太敏感了」。而莫貝利尼在照片中面露微笑，令他成為網民集火對象。

當地人對事件反應不一，有家長坦言如果活動引起不安，的確需要檢討。不過不少人認為現時的指責、對學校的批評已經「失控」，認為被人過分炒作，甚至質疑有些批評聲浪來自區內其他競爭對手學校的家長。

周四該校有數十名家長及學生集會，表態支持學校及校長，他們集體拒絕傳媒採訪。照片中其中１名女生的家長表示，校長熱心慈善，一直很受學生歡迎。有學生家長在fb反擊，說學校的男子選美環節是傳統，已經有很多年，活動純粹在搞笑，不涉及任何性議題，現在情況被誇大了。有家長批評有網民用照片斷章取義，沒有用原本的影片，因為老師們是有推開孩子，活動原意是要讓老師們尷尬。

莫貝利尼未有回應傳媒提問。校監庫姆斯（Sondra Combs）未有透露是否已作作處分，稱屬於「人事問題」，她表示學校努力培育學生創意，搞活動本意是有趣和充滿善意的，但這次做得太過分了，將設立委員會審查學生主導活動，未來會要求學生衣着符合一定要求，而且學生要和教職員接受使用社交媒體的培訓。

不過事情已去到更高層面，肯塔基州教育部稱已了解情況，並和當地官員聯繫，目前調查會留在地方層面，除非有新進展。局方還表示，校監有責任向教育專業標準委員會報告教師的不當行為，如果有人違反教育工作者道德準則，必須向委員會報告。

有美媒還找出莫貝利尼過去的「黑材料」，他曾被發現駕車接載學生時，學生在抽煙喝酒。2008年時，有警察在該校足球場抓到學生喝酒，當時莫貝利尼離開不久。不過莫貝利尼在以上事件中都沒有惹上麻煩。

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文章授權轉載自《香港01》