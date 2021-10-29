影／女子顧玩手機亂入單車賽道 車手慘摔頭破失冠軍

看路呀！西班牙加那利群島（Canary Islands）上周末舉辦1場單車賽，排第1名車手準備衝線一刻，旁邊女觀眾突然低頭闖出賽道，車手來不及反應就碰個正着，結果雙雙飛身倒地，車手不僅失去冠軍獎牌，更撞傷頭部送院救治。

據外媒報道，意外發生在上周六（23日）下午，當地正舉辦單車賽事。從比賽影片可見，賽道旁沒有設置圍欄，以阻擋觀眾橫過穿越，正當1名穿天藍色單車服的車手作最後衝刺奪冠時，有黑衣女子拿着手機，突然闖入欲越過賽道到另一邊。

車手見狀驚嚇得張開大口，但由於車速很快，已經來不及反應就猛烈撞上女子，2人即時摔倒在地，車手還翻滾了半圈，現場傳來一陣尖叫聲。意外發生後，黑衣女傷勢不重，現場接受治療，而車手頭部中度受傷，送往醫院救治。警方已就事件進行調查，暫時未對任何人作出指控。

影片於網上流傳，不少人都批評主辦單位安排不當，「哪可以不將觀眾分開？」，亦有人替選手不值，「所有的努力訓練，勝利就在眼前，突然冒出一個傻子」，又指是對「低頭族」一個警誡，「行路不帶眼，都是手機惹的禍」。

WATCH TILL THE END

WOWWW

Location:

Canary Islands



Cicloturista Condaca Salmor Bike Race



She was looking at her phone, of course. 🙄



How did she misread the distance between her and the rider?? pic.twitter.com/UsEFTrniOh — the future is unwritten (@P0is0nedKoolA) October 28, 2021

延伸閱讀：

深水埗客貨車撞倒過路老婦 送院救治

環法單車賽第3站意外頻生 前冠軍都遭殃

文章授權轉載自《香港01》