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女王出訪行李與眾不同！英媒曝自備「血包」應付緊急情況

香港01 / 房伊媚
英女王伊莉莎白二世。 法新社
英女王伊莉莎白二世。 法新社

女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）近日按照醫生建議休息，因此要兩度取消行程，引起關注。英女王地位特殊，背後自有頂級醫學專家一直為她提供醫學意見，據英媒報道，原來女王出訪時，隨行團隊更要為她攜帶與眾不同的行李，以應付緊急醫療情況，包括有時要帶備血液包。

在醫生的建議下，英女王除了取消10月底前往北愛爾蘭的行程，也不會到蘇格蘭出席聯合國氣候峰會（COP26）的晚會接待活動。

女王背後的醫學專家

英國廣播公司（BBC）10月23日報道，在王室醫療團隊中，首席醫生、63歲的托馬斯（Huw Thomas）本身是倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的腸胃遺傳學教授，也是倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）的顧問。

據托馬斯曾於2月接受倫敦帝國理工學院訪問時指，王室醫生不是他的全職工作，他也沒固定工作時間，當英女王或王室成員需要他，他就需工作。他形容「王室醫生的職責與他平常的工作完全不同」。王室成員的每個醫療決定，如入院檢查，也會備受公眾關注。

《每日快報》（Daily Express）10月19日報導，因要為應對緊急醫療狀況做好準備，英女王或王儲查理斯（Prince Charles）出訪時，行李會與別不同，特別是到訪無法保證能提供可靠血液的地方時，便會攜帶裝有自己血液的血液包，以防他們在旅程期間突然需要輸血，又找不到合適的血液。《太陽報》更曾報道，英女王每次展開王室巡迴旅程時，團隊都會這樣做。

英女王的行李中亦包括一些順勢療法藥物，如麥芽糖，它可用來紓緩時差引起的不適。隨行醫生也會帶備心臟除顫器及一些緊急藥物。

《每日快報》報道指，英女王出門時有34名隨行人員，當中包括一名皇家海軍醫生。醫生會在行程開始前偵察當地的醫院，為英女王可能需使用的醫療服務做準備，例如要清楚知道哪裏找到最近的醫院。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

女王 伊莉莎白二世 王儲

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