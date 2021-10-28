快訊

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」 00號人命運大翻身

國安私菸案上校陳敏華被記過仍晉少將 現查出他也買了50條菸

童乖乖吃掉吐司邊求表揚 麵包店一通客服電話讓媽媽好感動

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本媽媽為了讓小孩子吃吐司邊，於是求助山崎麵包的客服，沒想到獲得意外回應。吐司示意圖。圖片來源／ingimage
一位日本媽媽為了讓小孩子吃吐司邊，於是求助山崎麵包的客服，沒想到獲得意外回應。吐司示意圖。圖片來源／ingimage

有些人不愛吃吐司邊，特別是小孩子。家長們為了矯正孩子挑食的毛病，經常煞費苦心。不過最近在日本，就有一起因為兒子不愛吃吐司邊，意外產生的溫馨事件。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「miya_diets」前一陣子PO文向網友求助，表示她最近買了吐司給兒子吃，但因為兒子不愛吃吐司邊，所以她就跟兒子說如果留下吐司邊，「山崎麵包的人會很傷心喔」。

結果，兒子雖然乖乖地把吐司邊吃光，但卻要miya_diets確認「那現在山崎麵包的人有開心了嗎」，讓她不知如何是好，只好上網請教網友解決辦法。

有網友建議，不如就直接打電話試看看。miya_diets照著做，並且向客服說明事情原委。沒想到麵包品牌的客服願意幫忙，並在日後回電聯絡她兒子，證明確實因為他有乖乖吃掉吐司邊而感到開心。受到鼓舞之後，當天他們餐點吃了同一家吐司，兒子同樣也把吐司邊吃得精光。

網友們則紛紛表示「我先笑了，然後很感動」、「這故事真棒」、「和山崎麵包一起長大吧」、「不愧是『世界的山崎麵包』」、「這世界還是很溫柔的」、「不錯喔，不挑食快快長大吧」、「山崎麵包的對應太神了」、「給負責人拍拍手」、「不過會打去客服的通常都是在抱怨，這種來電反而很歡迎吧」。

麵包 日本

延伸閱讀

北海道地上寫「○月○日有大便」什麼意思？在地人秒懂：危險信號快逃！

憂「魷魚遊戲」內容太暴力 歐美萬聖節禁止小孩模仿

15年房客退租前做這事…讓房東目瞪口呆 網友紛喊：太神啦

影／韓國男子半裸闖洗車機沖澡 高壓水柱直沖肉身網友傻眼

相關新聞

孝順女喪禮上為亡母叫最後外賣 老闆接單後「一舉動」網淚崩

葬禮，總是一個充滿傷感的場合。有時，一個小小的舉動，已經能為喪主帶來很大的感動。最近，韓國一名網友將自己參與葬禮時遇到的事發文分享，引起很大迴響。在葬禮上，喪主為亡母叫了她生前最愛的外賣食物。而接單的2間食店，都分別做出了令喪主十分感動的舉動...

童乖乖吃掉吐司邊求表揚 麵包店一通客服電話讓媽媽好感動

有些人不愛吃吐司邊，特別是小孩子。家長們為了矯正孩子挑食的毛病，經常煞費苦心。不過最近在日本，就有一起因為兒子不愛吃吐司邊，意外產生的溫馨事件。

15年房客退租前做這事…讓房東目瞪口呆 網友紛喊：太神啦

房客租屋的禮節沒有成文規定，有時房間租出去，對屋內的環境維持會做到什麼地步，常常都得看個人行為。最近日本一位房東，就遇到底下房客做了一件事，讓他忍不住稱讚對方「根本是神」。

醫生曝睡眠不足會產生「毒素」 患感冒風險還會多2倍

美國哈佛醫學院醫學系講師羅賓絲（Rebecca Robbins）24日受訪時提到睡眠對健康的重要。

空中王者之慟？哈薩克獵隼復育和「世界猛禽黑市」

穿著傳統服飾的馴鷹師兼保育員從背後的包包掏出一根羊腿骨，用堅定的眼神望向現場的觀光客。觀眾們瞪大眼睛，一邊舉起手機錄影或拍照，議論紛紛。因為在稍早前的鷹獵表演中，不管是哪種猛禽出場，馴鷹師都不曾直接掏出骨頭過，幾乎都是生肉。

伊朗數千加油站因網路攻擊系統停擺 車輛大排長龍

伊朗加油站昨天遭受前所未見的網路攻擊，癱瘓加油站電子卡支付系統，安全官員表示是國外駭客所為，今天伊朗仍在努力重新啟動油品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。