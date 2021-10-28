孝順女喪禮上為亡母叫最後外賣 老闆接單後「一舉動」網淚崩

葬禮，總是一個充滿傷感的場合。有時，一個小小的舉動，已經能為喪主帶來很大的感動。最近，韓國一名網友將自己參與葬禮時遇到的事發文分享，引起很大迴響。在葬禮上，喪主為亡母叫了她生前最愛的外賣食物。而接單的2間食店，都分別做出了令喪主十分感動的舉動...

這名網友在韓國論壇上，發文分享自己最近參與葬禮時所遇到的事。他表示，自己是喪主的前同事，去世的，是前同事的母親。在葬禮當天，喪主在網上訂了亡母生前最愛的外賣食物——大醬湯和燉雞肉。因為是送到葬禮場地，所以喪主在外賣備註中，有加以說明，表示「這是亡母生前最愛的食物，麻煩送到葬禮場地門前就可以了」。而且，因為2種食物種類不同，所以喪主是分別叫了2間食店。當外賣送抵時，喪主和家人都因為外賣而感動得哭起來。

為母親叫「最後的外賣」

YouTube頻道알고보면就訪問了這名事件中的主角。她表示，母親自去年3月開始身體抱恙，之後病情惡化，甚至連話都不能好好說。就在她臨終10天前，母親突然說過，很想吃大醬湯和燉雞肉。所以，在她的葬禮上，她就為母親叫「最後的外賣」，點了這兩樣食物。到底，外賣中含有甚麼「洋蔥」令她和家人如此感動？

「聽完之後鼻酸了」

不少網友看完之後，都留言大讚兩位老闆的善行，表示「聽完之後鼻酸了」、「如此險惡的社會中，竟然還有如此溫暖的存在」、「很久沒有聽到這些令人如此感動的故事」。

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文章授權轉載自《香港01》