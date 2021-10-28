快訊

終於等到了？動滋券第三周抽籤 「10組幸運獎號」出爐

太魯閣號事故李義祥60萬交保花檢抗告成功 高分院撤銷發回重裁

15年房客退租前做這事…讓房東目瞪口呆 網友紛喊：太神啦

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

房客租屋的禮節沒有成文規定，有時房間租出去，對屋內的環境維持會做到什麼地步，常常都得看個人行為。最近日本一位房東，就遇到底下房客做了一件事，讓他忍不住稱讚對方「根本是神」。

根據日本媒體「grape」報導，日本不動產投資家「束田光陽」最近在個人twitter上分享，表示最近有一位住了15、16年的房客要退租，而他到該房客的屋子檢查，發現除了東西都有好好搬走了之外，地板、牆面等等也都清得一乾二淨，簡直像是剛落成的新居一樣。

這位房客唯一留下的東西，只有放在廁所才剛開的衛生紙，以及確認過不用帶走的新照明設備。束田光陽表示，會這麼做的房客並不多，並分享在其他案例中，有的房客退房時的房間狀況可說是慘不忍睹。

對於這般周到的行為，束田光陽讚嘆對方「根本是神吧」，還用了日本諺語「鳥離開水面不會弄髒水（意指漂亮離開）」，稱讚這位房客無論在何處，也一定有一番成就。

網友們紛紛表示「弄得這麼乾淨，真的是神」、「我自己也是會退房時好好打掃的類型」、「好奇不打掃的會很多嗎」、「這個人做事一定很細心，在職場也能往上爬」、「想當不會弄髒水的鳥很困難啊」、「完全看不出來住了十五年」、「希望所有房客都能學習一下」。

房客 日本

延伸閱讀

看房要先和鄰居打招呼？內行狂勸「這舉動超雷」必被討厭

租房心酸史！北部房租貴又不能殺價 搬南部「連狗都要面試」

新竹凶宅求售 房仲備註「我會怕」：請您自己進去看房

租過最便宜的房？苦主喊「月租3000」沒冷氣、旁邊臭水溝

相關新聞

空中王者之慟？哈薩克獵隼復育和「世界猛禽黑市」

穿著傳統服飾的馴鷹師兼保育員從背後的包包掏出一根羊腿骨，用堅定的眼神望向現場的觀光客。觀眾們瞪大眼睛，一邊舉起手機錄影或拍照，議論紛紛。因為在稍早前的鷹獵表演中，不管是哪種猛禽出場，馴鷹師都不曾直接掏出骨頭過，幾乎都是生肉。

15年房客退租前做這事…讓房東目瞪口呆 網友紛喊：太神啦

房客租屋的禮節沒有成文規定，有時房間租出去，對屋內的環境維持會做到什麼地步，常常都得看個人行為。最近日本一位房東，就遇到底下房客做了一件事，讓他忍不住稱讚對方「根本是神」。

醫生曝睡眠不足會產生「毒素」 患感冒風險還會多2倍

美國哈佛醫學院醫學系講師羅賓絲（Rebecca Robbins）24日受訪時提到睡眠對健康的重要。

伊朗數千加油站因網路攻擊系統停擺 車輛大排長龍

伊朗加油站昨天遭受前所未見的網路攻擊，癱瘓加油站電子卡支付系統，安全官員表示是國外駭客所為，今天伊朗仍在努力重新啟動油品...

DNA現破案曙光 日警逮捕涉20年前主婦命案凶嫌

日本2001年發生一起35歲家庭主婦遭殺害命案，20年來一直找不到凶嫌，未料警方近期偵辦另起案件時，發現犯嫌DNA跟20...

星國改善珊瑚慘況 學者：在樂高上養殖

沿海開發使得新加坡珊瑚生態飽受威脅，學者提議靠樂高積木來改善狀況。新加坡學者試著將珊瑚養殖在樂高上，不僅可以依據珊瑚大小進行組裝，還能節省空間。如今珊瑚深受全球暖化的影響，而逐漸滅絕，此技術有望為海洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。