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醫生曝睡眠不足會產生「毒素」 患感冒風險還會多2倍

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生曝睡眠不足會產生「毒素」、得感冒風險還會多2倍。圖／取自：ingimage（示意圖）
醫生曝睡眠不足會產生「毒素」、得感冒風險還會多2倍。圖／取自：ingimage（示意圖）

美國哈佛醫學院醫學系講師羅賓絲（Rebecca Robbins）24日受訪時提到睡眠對健康的重要。

羅賓絲解釋，若某天晚上睡眠時間相較前一天晚上出現了1小時以上的變化，大腦就會釋放訊號告訴身體「正過渡到新時區」，隔天就會出現睡眠障礙。

身兼睡眠中心研究學者的羅賓絲表示：「大腦經過一天會產生毒素，毒素累積可能導致神經認知衰退，造成阿茲海默症和癡呆症這類病症。」

羅賓絲還說：「睡眠不足的人患感冒流感的風險比睡眠時數充足的人要高出2倍以上。」

羅賓絲建議，維持規律的就寢時間能幫人們獲得更好的睡眠品質，此外，睡前最好不要玩手機，冥想則有助於立即入睡。

羅賓絲表示：「如果睡到一半醒來睡不著，不要看手機，起床後試著坐在扶手椅上或盤腿坐在地板上冥想或練習想像。」

羅賓絲稱睡在攝氏18度左右的涼爽房間裡會有助睡眠，白天的小睡也能讓人獲得健康的睡眠，但她強調「小睡最好20分鐘就好，除非你晚上睡得極差，實在很須要補眠，就能延長小睡到90分鐘。」

睡眠 阿茲海默症 流感 感冒

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