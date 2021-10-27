挨轟傷兒童心理健康 TikTok美聽證會上力駁指控
各界擔心臉書造成的傷害可能外溢到其他平台之際，3家深受年輕族群歡迎的社群媒體TikTok、Snapchat、YouTube今天試圖說服抱持懷疑態度的美國議員它們安全無虞。
法新社報導，短影音分享應用程式TikTok與快閃圖文聊天軟體Snapchat今天首次對聯邦參議員發表證詞時，主張它們的軟體在開發時，就是為了防範社群媒體上將出現的心理健康與安全風險。
參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）告訴這些平台的代表：「『我們不是臉書（Facebook）』是你們的辯詞，但不同於臉書並非防禦措施。」
「你們都在增加用戶，特別是小孩子用戶，還讓他們繼續使用你們的應用程式（App）。」
吹哨者爆料燒起的爭議，聚焦在臉書早知自家網站會帶來傷害，與此同時，其他社群媒體巨頭也都面臨安全問題。
Snapchat全球公共政策副總裁史陶特（JenniferStout）表示：「Snapchat是社群媒體的解藥。」她指出，根據預測值，Snapchat會刪除平台上的影像。
她說，Snapchat致力處理平台上氾濫的毒品交易問題。
TikTok美國公共政策負責人貝克曼（MichaelBeckerman）則說：「TikTok不是以追隨者為基礎的社群媒體…你觀看TikTok、在TikTok上創造。」
但TikTok遭批評說，其演算法可以提供小孩鼓勵危險減重的內容，或介紹他們進行挑戰，慫恿他們破壞學校公物等等。
大部分社群媒體要滿13歲才能加入，但TikTok與YouTube都有針對更小年齡孩童的版本。
YouTube負責公共政策的副總裁米勒（LeslieMiller）表示：「我們的兒童安全政策…禁止在YouTube上利用或危及青少年的內容。」
他還說，4月到6月YouTube審核人員移除了近180萬支違反政策的影片。
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