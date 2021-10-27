拒接未知號碼 迷路登山客無視大批救援人員的多通來電

美國一位迷路的登山客忽視救援人員的多通來電，因為他拒接未知號碼。

當局表示，這名不願具名的男性18日在美國科羅拉多州阿爾伯特峰（Mount Elbert）徒步旅行時迷路了24小時，救援團隊多次致電該男性，但因該男性拒絕接聽未知號碼的電話，團隊始終聯絡不上他，最後只好派出5名救援人員上山搜尋該男性。

救援人員直到19日凌晨3點仍沒找到該男性的下落，只好派出另1組團隊搜尋另1塊山區。

失踪男性在19日上午9點30分返回住處並說他「晚上迷路後整夜都在尋找歸途，最後終於在隔天早上、他開始登山約24小時後回到車附近」。他完全不知道搜救隊正在找他，且沒有接聽未知號碼的電話。

救援團隊以這起事件提醒大眾在外迷路要記得接手機：「如果你收到好幾通來自未知號碼的電話，請接聽。因為那可能是搜救隊試圖確認你是否安全的電話！」